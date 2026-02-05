Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 17:52

«Низкий поклон»: в ГД предложили госнаграду для воспитателя из Бугуруслана

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева в беседе с ТАСС подтвердила, что собирается ходатайствовать о государственной награде для воспитателя детского сада из Бугуруслана, которая остановила мужчину с ножом. Парламентарий назвала Лию Галееву настоящим героем и поблагодарила ее за мужество.

Ее поступок — это высшая степень гражданской ответственности и материнского инстинкта. Поэтому, конечно, Лии — низкий поклон от всех нас. Это настоящий герой. Я буду ходатайствовать о государственной награде для нее, — сообщила парламентарий.

Ранее появилась информация, что мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане. Злоумышленника смогла задержать сотрудница образовательного учреждения. Никто из детей не пострадал.

До этого стало известно, что нападавший травмировал сотрудницу детского сада. В Следственном комитете подтвердили, что Галеевой понадобилась помощь медиков. Позже местная жительница рассказала, что в детском саде не было охраны. По ее словам, напавший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что он проник к здание через запасной выход.

