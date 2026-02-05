Нападение на детский сад в Оренбуржье: что известно, есть ли пострадавшие

Сегодня, 5 февраля, в Оренбургской области вооруженный ножом мужчина сломал дверь и ворвался в детский сад. Что об этом известно, есть ли пострадавшие, удалось ли задержать злоумышленника?

Что известно о нападении на детский сад в Оренбургской области

В Бугуруслане Оренбургской области мужчина с ножом проник в детский сад № 1. Глава города Дмитрий Дьяченко отметил, что благодаря смелости работников детского сада и оперативной работе экстренных служб удалось не допустить трагедии.

«В дошкольное учреждение, сломав дверь, пробрался мужчина с ножом. Сразу же была активирована тревожная кнопка, но первой на пути преступника встретила воспитатель детского сада — Лия Наильевна Галеева. Женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб. Благодаря этому удалось избежать трагедии. Благодарю всех за быструю реакцию и взаимопомощь. Ситуация на контроле. Все экстренные службы реагирования сработали слаженно», — сообщил он.

Ситуацию взял лично под контроль губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

На настоящий момент мотивы злоумышленника не известны. В управлении образования города заявили, что мужчина вел себя неадекватно, сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Работает Следственный комитет. Никто не пострадал, жизни и безопасности сотрудников и детей ничего не угрожает. Этого преступника задержали, увели в полицию. Воспитатель — молодец! Лия Наильевна Галеева остановила его, уговаривала его: „Давайте я вас закрою“. Он боялся чего-то», — отметили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уточняется, что в ходе происшествия воспитанники детского сада не пострадали. У воспитательницы, остановившей злоумышленника, как сообщает Baza, порезы на руках.

«У Лии Галеевой порезы на руках, которые она получила, отнимая нож у нападавшего на детский сад неадеквата», — сообщили авторы канала.

