Депутат предложил меры по снижению уровня насилия в школах

Для снижения уровня агрессии в школах необходимо организовывать ежемесячные встречи учащихся с психологами, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его мнению, такой подход поможет предотвратить проблему на начальном этапе.

Для защиты детских душ и умов от разрушительных влияний современного мира необходим регулярный и доверительный разговор каждого ученика со школьным специалистом. Мы предлагаем ввести в образовательных учреждениях обязательную ежемесячную личную встречу психологов с детьми. Это позволит системно и глубоко работать с такими тяжелыми проблемами, как школьное насилие, появление сомнительного окружения и пагубное информационное воздействие извне, — поделился Иванов.

Он пояснил, что профессионал может своевременно заметить, если ребенка притесняют одноклассники. Также, по словам депутата, психолог способен определить, подвергся ли ученик негативному воздействию или стал мишенью для иностранных вербовщиков, использующих интернет для подрыва общественной сплоченности.

Задача психолога в этой модели — быть чутким и внимательным союзником ребенка, помочь ему разобраться в сложных отношениях с одноклассниками, дать совет, а в ситуациях, где чувствуется постороннее идеологическое воздействие, — мягко и грамотно объяснить реальные ценности и расставить верные жизненные ориентиры. Это работа на опережение, позволяющая разрешать трудности в самом их начале, — добавил Иванов.

Он подчеркнул важность создания в школах устойчивой системы, обеспечивающей защиту духовного и психологического благополучия учащихся. По мнению депутата, осознание ребенком, что его выслушают, поймут и поддержат, способствует укреплению уверенности, формированию адекватного мировоззрения и надежной защиты от любой деструктивной информации.

Ранее депутат Госдумы Юрий Афонин предположил, что основная причина школьного насилия — идейная колонизация России после распада СССР. По его словам, для решения проблемы необходимо возрождение национальной культуры.