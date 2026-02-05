Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 11:47

Депутат предложил меры по снижению уровня насилия в школах

Депутат Иванов предложил проводить ежемесячные беседы школьников с психологами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Для снижения уровня агрессии в школах необходимо организовывать ежемесячные встречи учащихся с психологами, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его мнению, такой подход поможет предотвратить проблему на начальном этапе.

Для защиты детских душ и умов от разрушительных влияний современного мира необходим регулярный и доверительный разговор каждого ученика со школьным специалистом. Мы предлагаем ввести в образовательных учреждениях обязательную ежемесячную личную встречу психологов с детьми. Это позволит системно и глубоко работать с такими тяжелыми проблемами, как школьное насилие, появление сомнительного окружения и пагубное информационное воздействие извне, — поделился Иванов.

Он пояснил, что профессионал может своевременно заметить, если ребенка притесняют одноклассники. Также, по словам депутата, психолог способен определить, подвергся ли ученик негативному воздействию или стал мишенью для иностранных вербовщиков, использующих интернет для подрыва общественной сплоченности.

Задача психолога в этой модели — быть чутким и внимательным союзником ребенка, помочь ему разобраться в сложных отношениях с одноклассниками, дать совет, а в ситуациях, где чувствуется постороннее идеологическое воздействие, — мягко и грамотно объяснить реальные ценности и расставить верные жизненные ориентиры. Это работа на опережение, позволяющая разрешать трудности в самом их начале, — добавил Иванов.

Он подчеркнул важность создания в школах устойчивой системы, обеспечивающей защиту духовного и психологического благополучия учащихся. По мнению депутата, осознание ребенком, что его выслушают, поймут и поддержат, способствует укреплению уверенности, формированию адекватного мировоззрения и надежной защиты от любой деструктивной информации.

Ранее депутат Госдумы Юрий Афонин предположил, что основная причина школьного насилия — идейная колонизация России после распада СССР. По его словам, для решения проблемы необходимо возрождение национальной культуры.

депутаты
школы
психологи
дети
нападения
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская ПВО сбила авиабомбу, снаряды HIMARS и сотни дронов
Суд вынес решение по делу уфимского школьника с пневматическим автоматом
Опекунша лишала детей-инвалидов еды, тепла и туалета
Суд Бурятии конфисковал иномарку у местного жителя за нетрезвое вождение
Россиянам назвали условия повторной сдачи биометрии
Трехкратный призер Олимпиад Макморрис был госпитализирован в Италии
В России оценили попытку Латвии и Эстонии «присоседиться» к переговорам
«Зачем она потащилась за Галкиным?»: отъезд Пугачевой связали с абьюзом
В Госдуме ответили, почему США не подписывают договор о ядерном сдерживании
Девушка расправилась с возлюбленным после блокировки в соцсетях
После публикации файлов Эпштейна полетели первые головы
Уитэкер высказался о накачке Киева оружием на фоне мирных переговоров
Кто из россиян выступит за другие страны на Олимпиаде-2026: фото
«Хороший вариант»: агент отреагировал на переход Панарина в новый клуб НХЛ
«Пообещали, что буду моделью»: россиянку спасли из рабства в Мьянме
В МИД раскрыли, чему будут посвящены переговоры Лаврова и председателя ОБСЕ
Пострадавшему в школе Красноярска ребенку потребуется пересадка кожи
Страшные кадры мощного взрыва в ХМАО опубликовали в Сети
Двое россиян пострадали из-за мощного взрыва в ХМАО
Стало известно, сколько торговых центров рискуют закрыться в ближайшие годы
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.