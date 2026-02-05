В Госдуме объяснили, что нужно делать для предотвращения нападения в школах Депутат Афонин призвал к идейной и духовной деколонизации России

Основная причина школьного насилия — идейная колонизация России в постсоветский период, поэтому необходимо возрождение собственной культуры, заявил NEWS.ru первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. По его мнению, после распада СССР страна оказалась неспособной создать образы и смыслы, увлекающие подрастающее поколение.

О чем стоит задуматься, видя случай насилия в школе в Красноярске? О том, что России пора перестать питаться объедками западных идеологий. Школьник из Одинцова (напавший на Успенскую школу в поселке Горки-2. — NEWS.ru) был приверженцем идей нацистов. Эти же идеи были близки школьнику, который в январе напал с ножом на сотрудницу школы в Нижнекамске. Но нацизм — не единственный идейный мусор, который натащили в Россию после разрушения СССР. Есть еще «Колумбайн» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена. — NEWS.ru) — культ школьных убийц. Нам нужна духовная деколонизация и возрождение своей культуры, — сказал Афонин.

Он добавил, что западная культура, основанная на капитализме, учит индивидуализму, когда личность отдельно взятого человека ставится выше любых норм. По словам депутата, важно прививать детям правильные ценности.

Конечно, сейчас снова будут заявлять то, что всегда говорится после очередного акта школьного насилия: надо усилить охрану, спросить с учителей, а они почти все работают на полторы-две ставки, да еще заполняют кучу отчетности. Им спину разогнуть некогда. Дайте сначала педагогам нормальную зарплату за работу на одну ставку. Надо понять, что у школьного насилия есть фундаментальные идейные и социально-экономические причины, — отметил Афонин.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что родители обязаны ежедневно быть на одной волне со своим ребенком, это позволит вовремя заметить тревожные изменения в его поведении и окружении. По словам специалиста, дети могут столкнуться с целенаправленным негативным воздействием, и взрослым необходимо заранее подготовить их к этому, проводя профилактические беседы.