Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 09:49

В Госдуме объяснили, что нужно делать для предотвращения нападения в школах

Депутат Афонин призвал к идейной и духовной деколонизации России

Юрий Афонин Юрий Афонин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Основная причина школьного насилия — идейная колонизация России в постсоветский период, поэтому необходимо возрождение собственной культуры, заявил NEWS.ru первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. По его мнению, после распада СССР страна оказалась неспособной создать образы и смыслы, увлекающие подрастающее поколение.

О чем стоит задуматься, видя случай насилия в школе в Красноярске? О том, что России пора перестать питаться объедками западных идеологий. Школьник из Одинцова (напавший на Успенскую школу в поселке Горки-2. — NEWS.ru) был приверженцем идей нацистов. Эти же идеи были близки школьнику, который в январе напал с ножом на сотрудницу школы в Нижнекамске. Но нацизм — не единственный идейный мусор, который натащили в Россию после разрушения СССР. Есть еще «Колумбайн» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена. — NEWS.ru) — культ школьных убийц. Нам нужна духовная деколонизация и возрождение своей культуры, — сказал Афонин.

Он добавил, что западная культура, основанная на капитализме, учит индивидуализму, когда личность отдельно взятого человека ставится выше любых норм. По словам депутата, важно прививать детям правильные ценности.

Конечно, сейчас снова будут заявлять то, что всегда говорится после очередного акта школьного насилия: надо усилить охрану, спросить с учителей, а они почти все работают на полторы-две ставки, да еще заполняют кучу отчетности. Им спину разогнуть некогда. Дайте сначала педагогам нормальную зарплату за работу на одну ставку. Надо понять, что у школьного насилия есть фундаментальные идейные и социально-экономические причины, — отметил Афонин.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что родители обязаны ежедневно быть на одной волне со своим ребенком, это позволит вовремя заметить тревожные изменения в его поведении и окружении. По словам специалиста, дети могут столкнуться с целенаправленным негативным воздействием, и взрослым необходимо заранее подготовить их к этому, проводя профилактические беседы.

Госдума
буллинг
Россия
школы
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев оценил прогресс по мирному соглашению с Украиной
В Госдуме назвали самые популярные льготы для многодетных семей
Запад насторожился из-за предостережения МИД РФ по поводу Украины
В Китае отреагировали на прекращение действия ДСНВ
Трамп раскрыл неожиданную деталь о секретном оружии США
Раскрыты детали массированной атаки на Ростовскую область
В Госдуме рассказали, какие сложности ждут при регистрации в апартаментах
Президент РФБ рассказал о проблемах российского баскетбола из-за санкций
Наступление ВС РФ в Донбассе 5 февраля: Славянск, Краматорск, Дружковка
Врач назвал неочевидный способ заразиться сифилисом
В Абу-Даби продолжились переговоры по Украине
Медведев объяснил, почему возможности США истощились
На главной улице Киева вспыхнул пожар
Медведев объяснил, почему не стоит сравнивать захват Мадуро и СВО
Химик опроверг популярный миф о зимнем воздухе в городах
Кинолог объяснил, как правильно делать массаж собаке
В Финляндии назвали «опасной игрой» решение Трампа по ДСНВ
Лавров раскрыл, как Путин отреагировал на санкции США после Анкориджа
В США врачи сотворили чудо для мужчины без легких
Наступление ВС РФ на Харьков 5 февраля: трупы жестких садистов, Купянск
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.