Сухой ветер и потепление до +10? Погода в Москве в марте: чего ждать

В Москве в марте ожидается пасмурная погода. Что еще известно о прогнозе в российской столице на первый месяц весны, ждать ли сухого ветра и потепления до +10 градусов?

Какая погода будет в Москве в марте

По предварительным метеорологическим прогнозам, в начале месяца, с 1 по 10 марта, температурный фон в Москве установится в пределах небольших отрицательных значений ночью и около нуля градусов днем.

Так, в первые дни марта горожан ждет пасмурная погода с периодическим слабым снегом. Например, 1 и 2 марта дневная температура составит 0 градусов при ночных заморозках до −5. Ветер будет умеренным, юго-западным, что в сочетании с высокой влажностью, характерной для этого времени года, усилит ощущение прохлады.

По статистическим данным, в этот период ожидается около 10 дней с осадками, которые выпадут в виде снега и мокрого снега.

Переломный момент наступит во второй декаде, примерно после 10 марта. Столбики термометров начнут уверенно ползти вверх, все чаще переходя в положительную зону. Если 11 марта днем прогнозируется +1 градус, то к 15-му числу воздух может прогреться до +5 градусов. Ночные заморозки сохранятся, но температура будет опускаться до −3 градусов.



Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Весеннее тепло придет в российскую столицу в третьей декаде марта. Согласно данным, к 20-м числам месяца дневная температура достигнет отметки +5 градусов, а в последние дни месяца, 30 и 31 марта, возможно потепление до +7 градусов. Ночи все еще будут прохладными, однако уже не морозными. Количество солнечных дней увеличится, но весенние дожди прогнозируются практически каждый день. Общее количество осадков за месяц, согласно статистике, составит около 40,5 мм.

Таким образом, в Москве в марте сухого ветра и потепления до +10 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в марте

Первая декада марта в Санкт-Петербурге, по прогнозам синоптиков, начнется с зимней температуры: днем столбики термометров будут опускаться до −3 градусов, а ночью прогнозируются морозы до −7 градусов.

К празднику 8 Марта ожидается небольшое потепление. Днем будет около нуля, но ночью по-прежнему −7 градусов. Осадки в виде снега будут периодическими.

Вторая декада, с 11 по 20 марта, обозначит переходный характер месяца. Дневная температура начнет чаще показывать слабоположительные значения, достигая +2 градусов. Однако ночи останутся морозными — до −4 градусов. Осадки останутся частыми, и именно в этот период возможен их смешанный характер — мокрый снег и дождь.

Третья декада марта окончательно утвердит весенние тенденции в Северной столице. Температура днем будет стабильно держаться в диапазоне от нуля до +4 градусов. Последние дни месяца, 30 и 31 марта, могут стать самыми теплыми, с дневным максимумом до +6 градусов. Ночные заморозки сохранятся, но станут мягче.

