ЦБ понизил ставку до 16,5%: что теперь будет с ипотекой, рублем и ценами

В пятницу, 24 октября, Банк России продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, понизив ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 16,5% годовых. Решение регулятора оказалось несколько неожиданным: многие аналитики прогнозировали сохранение текущих значений. NEWS.ru рассказывает, чем снижение ставки обернется для рядовых россиян.

Какое решение по ключевой ставке принял ЦБ

Совет директоров Банка России на заседании 24 октября снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (п. п.), с 17% до 16,5% годовых.

ЦБ подтвердил намерение сохранять жесткость денежно-кредитных условий до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню. Согласно базовому прогнозу, ключевая ставка будет удерживаться в диапазоне 13–15% на протяжении 2026 года, что подчеркивает продолжительный период сохранения монетарной политики.

Как сообщил ЦБ, дальнейшие решения по ставке будут зависеть от двух ключевых факторов:

насколько устойчивой окажется тенденция к замедлению инфляции;

как будет меняться динамика инфляционных ожиданий в экономике.

Почему ключевая ставка — это так важно

Потому что ключевая ставка определяет, под какой процент коммерческие банки могут взять кредит у ЦБ и разместить у него на хранение свободные деньги.

Основная задача этого инструмента — контролировать инфляцию (общий рост цен). При высокой инфляции ЦБ повышает ставку. Банкам становится дороже брать деньги у ЦБ, поэтому они повышают проценты по кредитам для людей и бизнеса. Брать займы становится менее выгодно, спрос снижается, и рост цен замедляется.

Одновременно растут ставки по банковским вкладам, так как кредитные учреждения начинают активнее конкурировать за деньги населения. При снижении ставки кредиты для всех участников экономики дешевеют. Компании активнее берут займы на развитие, а люди — на покупки, что оживляет экономическую активность. Доходность по депозитам при этом снижается, так как банки не так остро нуждаются в привлечении средств.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как эксперты оценивают решение ЦБ

Решение Центробанка отражает стремление регулятора поддержать экономическую активность в условиях предстоящей налоговой реформы, но не создавая рисков для ценовой стабильности, объясняет в беседе с NEWS.ru зампред правления АО «Национальный Банк Сбережений» Елена Марчук. По ее словам, денежно-кредитная политика постепенно переходит от режима жесткого сдерживания к более нейтральной фазе.

Член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической‌ политике Госдумы Валерий Тумин называет действия регулятора логичным ответом на замедление годовой инфляции в сентябре (до 7,98%) — впервые в этом году показатель опустился ниже 8%.

«Правда, октябрьское ускорение до 8,19% заставило регулятора быть осторожнее в масштабе снижения», — замечает собеседник NEWS.ru.

По мнению главы направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антона Рогачевского, решение ЦБ снизить ставку на 0,5 п. п. соответствует плану по выходу на уровень 15–16% к концу года. «Все пока идет по запланированному сценарию: к концу года выйти на ставку в пределе 15–16%. Поэтому отсутствие изменений по ключевой ставке или ее незначительное снижение было достаточно читаемо», — рассуждает эксперт.

Что теперь будет со ставками по вкладам

По оценкам специалистов, ставки по депозитам сохранятся на привлекательном уровне до конца 2025 года. Как отмечает руководитель продукта «Вклады» в «Сравни» Илья Васильков, условия по классическим рублевым вкладам с фиксированной процентной ставкой останутся выгоднее, чем по накопительным счетам.

Особый тренд сезона — рост популярности краткосрочных депозитов. «Сейчас наблюдается интересная закономерность: чем короче срок вклада, тем выше ставка. Мы не ожидаем резких изменений в депозитной политике до конца года. Средние значения по рынку сохранят двузначный уровень», — говорит Васильков в беседе с NEWS.ru.

По словам Тумина, сейчас в крупнейших банках средние ставки держатся на уровне 14–16% в зависимости от срока размещения, что все еще выше инфляции, а значит, позволяет сохранять реальную покупательную способность. К концу года ставки по депозитам могут опуститься до 13–15%, но это по-прежнему привлекательный уровень для сбережений, прогнозирует эксперт.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что будет с ипотекой и ставками по кредитам

По ипотеке и кредитам ситуация начинает улучшаться — рыночная ипотека снизилась с пиковых 29% в декабре прошлого года до 21,3% в сентябре. С учетом сегодняшнего решения регулятора можем ожидать постепенного уменьшения ставок по необеспеченным кредитам на 2–3 п. п. к концу года, ожидает Тумин.

Для банковского сектора снижение ставки означает возможность немного удешевить стоимость заимствований, что позитивно скажется на доступности кредитов для бизнеса и населения, соглашается Марчук. «Компании смогут активнее реализовывать инвестиционные проекты, а граждане — рассчитывать на послабление условий по ипотеке и потребительским кредитам», — говорит она.

Как решение по ставке изменит ситуацию с рублем и ценами

Снижение ставки ЦБ на 0,5 п. п. слабо повлияет на курс рубля, полагает Тумин. «Доллар продолжит колебаться в пределах 81–83 рублей, юань — 11,3–11,5 рубля. Сейчас курс российской валюты больше зависит от экспорта и международной обстановки», — объясняет он.

На цены в магазинах снижение ставки повлияет не сразу, а через несколько месяцев. Пока люди все еще ждут роста цен — их опасения почти втрое превышают цель ЦБ по инфляции (12,6% против 4%). По словам Тумина, регулятор продолжит внимательно следить за этой динамикой, чтобы не допустить разгона цен.

