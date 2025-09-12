ЦБ снизил ключевую ставку до 17%: что будет с рублем, вкладами и ипотекой

В пятницу, 12 сентября, ЦБ понизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых. Это третье снижение подряд после того, как с октября 2024 года ставка держалась на рекордном уровне 21%. При этом многие ожидали от регулятора более смелого решения. NEWS.ru рассказывает, как оно отразится на курсе рубля, стоимости кредитов и доходности вкладов.

Какое решение по ключевой ставке принял ЦБ

Совет директоров Банка России на заседании 12 сентября снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт (п.п.), с 18 до 17% годовых.

«Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — сообщил Центробанк.

Регулятор подчеркнул, что намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, указал ЦБ. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 24 октября.

Что сейчас происходит с инфляцией

Как указал ЦБ, большинство устойчивых показателей инфляции находится в диапазоне 4–6% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 8 сентября, составила 8,2%.

«Жесткие денежно-кредитные условия продолжают способствовать дезинфляции», — отметил регулятор. При этом он обратил внимание, что на темпы роста цен в последние два месяца сильно повлияли разовые факторы. С одной стороны, повышение коммунальных тарифов и подорожание моторного топлива, с другой — более резкое, чем обычно, снижение стоимости плодоовощной продукции.

Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, к концу года инфляция составит 6–7%. Цели в 4% она достигнет в декабре 2026 года и сохранится на этом уровне в 2027 и 2028 годах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему ЦБ снизил ставку только до 17%

Надо сказать, что многие аналитики и экономисты предсказывали снижение ставки на 2 п.п., то есть до 16% годовых.

«ЦБ осторожничает, потому что не уверен в необратимости снижения темпов инфляции — ждет и наблюдает, что с ней будет осенью. Он бы и вовсе не снижал, если бы на него так не давили», — комментирует решение Банка России экономист Денис Ракша.

Владелец ГК «Гранель» Ильшат Нигматуллин называет снижение ключевой ставки на 1 п.п. «компромиссным решением». Таким образом ЦБ подает позитивный сигнал бизнесу и населению и одновременно сохраняет пространство для маневра, поддерживая стабильность и предсказуемость денежно-кредитной политики, объясняет он. «Регулятор действует взвешенно: приоритет — не резкие шаги, а устойчивое управление ожиданиями», — поясняет эксперт.

Что будет со ставками по вкладам

«В ставках, думаю, все уже учтено: все были уверены, что ЦБ понизит ключевую, не все знали, на сколько», — отмечает в беседе с NEWS.ru Денис Ракша.

Директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни» Магомед Гамзаев ожидает снижения ставок по долгосрочным депозитам (от года) до 13–14%. «Наиболее выгодными сейчас выглядят краткосрочные вклады (на 3–6 месяцев), поскольку они обеспечивают гибкость в управлении ликвидностью», — говорит собеседник NEWS.ru.

По мнению члена экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерия Тумина, текущий момент можно считать одним из последних для фиксации повышенной доходности.

«Если ЦБ продолжит цикл смягчения политики, то к концу года ставки по вкладам могут опуститься к уровню 11–11,5%. В таком случае возможности сохранить сбережения под двузначный процент больше не будет», — предупреждает собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с ипотечными ставками

Ипотека станет немного доступнее, и часть отложенного спроса начнет возвращаться на рынок, считает Нигматуллин. Но взрывного роста спроса на недвижимость эксперт не ждет.

Это мнение разделяет управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. Аналитик напоминает NEWS.ru, что львиная доля сделок на рынке приходится на льготные программы, где условия задаются параметрами господдержки, а не напрямую ключевой ставкой.

По словам Гамзаева, на вторичном рынке жилья средняя ставка по ипотеке сейчас находится в районе 21,9% годовых. При ключевой ставке в 17% ставка по стандартным ипотечным программам может опуститься примерно до 21%, полагает он.

Как решение по ставке изменит ситуацию с рублем

На фоне снижение ключевой ставки курс рубля будет снижаться, прогнозирует Ракша. «Насколько и как интенсивно — неизвестно», — добавляет экономист.

Астафьев уверен, что резкого давления на рубль не будет: рынок ожидал снижения ставки, и большая часть эффекта уже была заложена в текущие котировки. На курс рубля большее влияние оказывают экспортные и импортные потоки и цены на сырье. «Дополнительно ситуацию стабилизируют операции по бюджетному правилу, поэтому стоит говорить скорее о расширении коридора колебаний, чем о новом витке девальвации рубля», — отмечает Астафьев.

По прогнозу Гамзаева, курс доллара поднимется до 85–90 рублей к декабрю, а юань может закрепиться в диапазоне 11,5–12 рублей уже к концу осени.

