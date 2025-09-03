Обвал экономики и нефть по $35: какое будущее для нас увидел ЦБ

Цены на нефть обвалятся до $35 за баррель, экономика рухнет на 6% за два года, а ключевая ставка вернется к уровню 20% — таков рисковый сценарий от ЦБ, который содержится в «Основных направлениях единой денежно-кредитной политики». Регулятор готовит такой прогноз каждый год. Но выросла ли вероятность, что он сбудется именно теперь, расскажет NEWS.ru.

Какие сценарии развития экономики рассматривает ЦБ

Банк России представил четыре сценария макроэкономического развития и денежно-кредитной политики (ДКП) в 2026 году и 2027–2028 годах. Регулятор описал базовый и три альтернативных сценария — проинфляционный, дезинфляционный и рисковый.

В базовом сценарии экспортные цены на российскую нефть составят в среднем $55 за баррель в 2025–2026 годах и $60 в 2027–2028-м.

Рост экономики временно замедлится до 1–2% в 2025 году и 0,5–1,5% в 2026-м. В 2027 году экономика, согласно прогнозу ЦБ, «устойчиво вернется к потенциальным темпам роста в 1,5–2,5% в год». Годовая инфляция снизится до 6–7% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026-м и будет находиться на цели в дальнейшем.

Ключевая ставка в 2026 году снизится до 12–13% годовых, а в следующие два года будет в среднем находиться в диапазоне 7,5–8,5%.

Позитивный дезинфляционный сценарий предполагает, что инфляция вернется к цели уже в 2026 году, но при «ускоренном» смягчении ДКП (ставка выйдет на уровень в 10,5–11,5% годовых уже в 2026 году и далее зафиксируется на «нейтральных» 7,5–8,5%).

В проинфляционном сценарии ключевая ставка в 2026 году будет на уровне 14–16%, в 2027-м — 10,5–11,5%, а в 2028 году — 8,5–9,5%. Среднегодовая инфляция составит 8,6–9,2% в 2025 году, 4,3–5,5% в 2026-м, а цели в 4% показатель достигнет только в 2027 году.

О чем говорится в рисковом сценарии

Рисковый сценарий предполагает полный набор неблагоприятных внешних условий: мировой кризис, ужесточение санкций, резкое падение цен на нефть. Как отмечает ЦБ, вероятность реализации данного сценария низкая, тем не менее она «могла немного вырасти по сравнению с прошлым годом».

В этом прогнозе резкая эскалация тарифных войн приведет к жесткой посадке крупнейших экономик, а накопившиеся дисбалансы на финансовых рынках развитых стран — к мировому финансовому кризису, масштабы которого будут сопоставимы с кризисом 2007–2008 годов. Стоимость сырья начнет активно снижаться, и цена Urals для налогообложения в этом сценарии опустится до $30–35 в 2026–2028 годах.

Мировой кризис больно ударит по российской экономике: ВВП в 2026 году упадет на 2,5–3,5%, в следующем году — еще на 2–3%, а инфляция в этот период ускорится до 10–12%. Ключевая ставка в 2026 году составит 16–18%, а в 2027-м — 18–20%.

При каких условиях сбудется «худший» прогноз ЦБ

По словам экономиста Дениса Ракши, рисковый сценарий везде и всегда пишется «для галочки». «Никто никогда его всерьез не воспринимает. Его назначение в том, чтобы просто оттенять базовый сценарий и служить оппозицией оптимистичному. Такая традиция», — говорит эксперт в беседе с NEWS.ru.

Откуда берутся риски в рисковом сценарии? В данном случае ЦБ просто подставил в модель (все сценарии считаются по модели) нефть по $35, считает Ракша. Почему именно по $35, похоже, никто не знает.

«Единственная возможность такой цены на нефть — это отдаленные последствия мощнейшего мирового экономического кризиса… Ну а дальше нефть тянет за собой все остальные показатели», — объясняет экономист. Наиболее вероятным он называет базовый сценарий.

По мнению управляющего фондом и основателя финтех-платформы SharesPro Дениса Астафьева, рисковый сценарий — это не прогноз, а стресс-тест на случай внешних шоков и вероятность его реализации ограничена.

«Пока нефтяной рынок держится выше $70, столь драматичный сценарий выглядит скорее страховкой для регулятора, чем базовым ожиданием», — говорит собеседник NEWS.ru.

Тем не менее риск «локального перегрева» действительно есть, допускает эксперт. По его словам, высокие бюджетные расходы, ограничения в импорте и слабый рубль уже толкают инфляцию вверх, и если внешняя конъюнктура ухудшится, эти процессы могут усилиться. «В таком случае у ЦБ останется мало инструментов, кроме удержания ставки на максимально жёстком уровне, что неизбежно тормозит экономику», — говорит Астафьев.

Как следует воспринимать кризисный сценарий от ЦБ

Рисковый сценарий можно рассматривать как сигнал, считает Астафьев. «Уязвимости российской экономики сохраняются, и в случае внешнего шока баланс быстро смещается от умеренного роста к рецессии и высокой инфляции», — рассуждает он.

Вероятность кризиса нельзя назвать высокой, но и недооценивать рисковый сценарий тоже не стоит — он задает рамки для государственной политики и заставляет бизнес и инвесторов закладывать дополнительный запас прочности, заключает Астафьев.

