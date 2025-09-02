ЦБ спрогнозировал изменение ключевой ставки в 2026 году Банк России допустил снижение ключевой ставки до 10,5% в 2026 году

Центральный банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки до 10,5% в 2026 году, сообщил регулятор в своем обзоре. Документ под названием «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 год и период 2027–2028 годов» содержит три возможных сценария развития.

Согласно базовому прогнозу, при реализации дезинфляционного сценария денежно-кредитную политику планируется смягчить до уровня 10,5–11,5%. В случае наступления самого негативного варианта событий ставка может сохраняться на отметке 16–18% в 2026 году.

При проинфляционном сценарии регулятор предполагает возможность снижения ставки до 14–16% в 2026 году. В последующие годы этот показатель может достигнуть 10,5–11,5% в 2027 году и 8,5–9,5% в 2028 году.

Каждый сценарий развития экономической ситуации предусматривает соответствующие меры денежно-кредитного регулирования. Окончательные решения будут приниматься по мере поступления актуальных макроэкономических данных.

Ранее в ВТБ допустили, что Банк России в сентябре будет выбирать между двумя вариантами снижения ключевой ставки. По мнению первого зампреда правления организации Дмитрия Пьянова, больше аргументов склоняется в пользу 100 базисных пунктов.