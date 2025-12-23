Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 14:11

В Госдуме объяснили причину одной из самых сильных атак ВС РФ на Украину

Депутат Колесник: атаки на Украину стали в том числе ответом на гибель Сарварова

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Масштабные атаки Вооруженных сил России на Украину связаны в том числе с гибелью начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в результате подрыва его автомобиля, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, удары российской армии были преимущественно направлены на объекты военной инфраструктуры.

Я посмотрел, по каким местам ВС РФ наносили удары. Там, предположительно, были сосредоточены войска террористических организаций, то есть тех войск, которые занимаются организацией терактов на территории России. И, естественно, удары были нанесены по военной инфраструктуре и объектам критической инфраструктуры, которая снабжает оборонно-промышленный комплекс. Это же боевые действия, это не обязательно месть за гибель Сарварова. Но и месть там присутствовала, потому что удар был серьезный и массированный. Это такое предупреждение, что не надо убивать на территории нашей страны общественно опасным способом офицеров-генералов, — высказался Колесник.

По его мнению, российские войска будут реагировать очень решительно и минувший ответ покажется Украине легким по сравнению с теми, что последуют за террористическими актами в жилых районах РФ. Депутат считает, что это один из сдерживающих факторов и таких будет немало, поскольку Россия не потерпит нападок.

Ранее начальник пресс-центра Западной группировки войск Иван Бигма сообщил, что за минувшие сутки российские военные уничтожили 33 пункта управления беспилотниками Украины. Кроме того, по его словам, были ликвидированы 34 тяжелых квадрокоптера ВСУ.

ВСУ
Россия
Госдума
СВО
ВС РФ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депозитарий Euroclear разблокировал более $600 млн средств ЕАБР
Орбан раскрыл, как в Европе относятся к конфликту на Украине
Раскрыты данные о резком сокращении американской помощи Украине
Полиция Петербурга задержала наркокурьера с крупной партией веществ
Журналист NYT подал в суд на OpenAI и Google
Названа дата вручения госнаград Путиным
Тайная свадьба, четверо детей, Майами: история любви Курниковой и Иглесиаса
В Госдуме оценили идею введения новой категории ветеранов труда
Долина может подать в суд на автора словосочетания «схема Долиной»
Названо число россиян, ставших банкротами в 2025 году
Раскрыто, кто направил больше всего обращений на прямую линию с Путиным
Лукашенко высказался об уходе от власти
Домашний ликер «Шоколадная метель»: бархатный вкус для особого вечера
Губернаторские елки в Подмосковье посетят более 40 тыс. детей
Скандалы, желтая пресса, личная жизнь: где сейчас Алена Жигалова
В Нижегородской области ликвидируют мощный пожар в районе Сибирского затона
Диетолог напомнила правила безопасного новогоднего застолья
Военэксперт ответил, какие страны Европы могут отказаться от помощи Украине
Раскрыты подробности по делу о вымогательствах в российском морге
Скандал с памятником пособнику Гитлера в Литве обернулся лишением свободы
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.