В Госдуме объяснили причину одной из самых сильных атак ВС РФ на Украину Депутат Колесник: атаки на Украину стали в том числе ответом на гибель Сарварова

Масштабные атаки Вооруженных сил России на Украину связаны в том числе с гибелью начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в результате подрыва его автомобиля, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, удары российской армии были преимущественно направлены на объекты военной инфраструктуры.

Я посмотрел, по каким местам ВС РФ наносили удары. Там, предположительно, были сосредоточены войска террористических организаций, то есть тех войск, которые занимаются организацией терактов на территории России. И, естественно, удары были нанесены по военной инфраструктуре и объектам критической инфраструктуры, которая снабжает оборонно-промышленный комплекс. Это же боевые действия, это не обязательно месть за гибель Сарварова. Но и месть там присутствовала, потому что удар был серьезный и массированный. Это такое предупреждение, что не надо убивать на территории нашей страны общественно опасным способом офицеров-генералов, — высказался Колесник.

По его мнению, российские войска будут реагировать очень решительно и минувший ответ покажется Украине легким по сравнению с теми, что последуют за террористическими актами в жилых районах РФ. Депутат считает, что это один из сдерживающих факторов и таких будет немало, поскольку Россия не потерпит нападок.

Ранее начальник пресс-центра Западной группировки войск Иван Бигма сообщил, что за минувшие сутки российские военные уничтожили 33 пункта управления беспилотниками Украины. Кроме того, по его словам, были ликвидированы 34 тяжелых квадрокоптера ВСУ.