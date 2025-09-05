До 16% и ниже: как изменится ключевая ставка ЦБ в 2025-м, что сказал Путин

До 16% и ниже: как изменится ключевая ставка ЦБ в 2025-м, что сказал Путин

Жесткая денежно-кредитная политика Банка России стала одной из главных тем в кулуарах Восточного экономического форума. Представители предпринимательского и банковского сообществ открыто заявляли о том, что экономике необходим глоток свежего воздуха, а слишком неторопливое снижение ключевой ставки только увеличивает риски рецессии. Всем им ответил президент Владимир Путин, объяснивший, почему резко снижать ключевую ставку нельзя. О том, как она будет меняться в реальности, расскажет NEWS.ru.

Что сказал Владимир Путин о ключевой ставке

При резком снижении ключевой ставки цены будут расти, заявил президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

«Наверняка здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти», — сказал глава государства.

По его словам, рост цен — это инфляция, с которой борется Центральный банк, пытаясь вернуться к «известным и нужным» показателям — не больше 4–5%. При этом Путин заверил, что российские финансовые власти, правительство РФ и Центральный банк ведут себя «профессионально».

Владимир Путин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какая сейчас процентная ставка ЦБ

25 июля Центробанк снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. Это стало вторым подряд смягчением монетарной политики — в июне ставка снизилась с 21% до 20%.

При этом регулятор указал, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Также ЦБ снизил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год с 19,5–21,5% до 18,8–19,6% годовых. Эта оценка допускает возможность снижения ставки на 1, 1,5 и 2 процентных пункта (п. п.) на последующих заседаниях, но возможны и паузы в зависимости от поступающих данных, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ближайшее заседание ЦБ по ставке — 12 сентября.

Какой хотят видеть ставку ЦБ бизнес и банкиры

Накануне глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что ключевую ставку в сентябре следует снизить до 16%. При этом приемлемым уровнем для экономики он назвал диапазон 10–12%.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, на конец года показатель снизится до 14%, но для «оживления» экономики страны необходима ставка в 12% и ниже. По его словам, тут важно вовремя выйти из «периода управляемого охлаждения российской экономики». Греф надеется, что регулятор сделает все возможное, чтобы не допустить перехода в рецессию.

Как ключевая ставка будет снижаться в 2025 году

«Герман Греф озвучил ожидания снижения ставки — до 14% к концу года, а он знает, куда ветер дует. Думаю, это, как сейчас принято говорить, консенсус-прогноз из коридоров власти. Снижение плавное, но не резкое», — объясняет в беседе с NEWS.ru член генсовета «Деловой России» экономист Олег Николаев.

По его словам, именно по причине такой «плавности» никакого значимого перелома в экономических тенденциях, сложившихся в этом году, и не последует. «Подобное снижение будет означать глоток воздуха для корпоративных заемщиков, но для резкого старта нужно гораздо больше стимулов», — говорит эксперт.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В текущих условиях мягкой бюджетной политики без серьезного всплеска инфляции ключевую ставку можно снижать на 2–4 процентных пункта, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. Для экономики такое снижение будет благом — рубль немного упадет, в лучших условиях откажутся экспортеры, бюджет получит дополнительные доходы», — указывает собеседник NEWS.ru.

А вот дальнейшие снижение в текущих таит риски разгона инфляции, добавляет он.

По мнению профессора кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко, на ближайшем заседании ЦБ может понизить ключевую ставку на 1–2 п. п., но «более конкретное решение будет зависеть от политической воли».

«Поскольку Банком России озвучен целевой ориентир по средней ключевой ставке в 12–13% в течение 2026 года, то снижение в текущем году продолжится как минимум до уровней 15–16%, максимум — до 14%», — прогнозирует экономист. И тут все будет зависеть от внешних факторов и динамики цен, заключает он.

Читайте также:

ЦБ просит передышку для экономики: что будет с ключевой ставкой

Какая ключевая ставка будет в конце 2025 года: ответы экспертов

Эксперт назвал «оптимальную» ключевую ставку ЦБ для россиян