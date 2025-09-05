Путин объяснил, в чем кроется опасность резкого снижения ключевой ставки Путин заявил, что резкое снижение ключевой ставки приведет к росту цен

Многие участники Восточного экономического форума полагают, что ситуация с ключевой ставкой в России — это безобразие и ее необходимо резко снижать, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ. Однако глава государства предупредил, что такой шаг приведет лишь к значительному росту цен.

Наверняка, здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти, — сказал Путин.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, участник ВЭФ Алексей Говырин предупредил, что резкое снижение ключевой ставки ударит по рублю и инфляционным ожиданиям. Он отметил, что достичь уровня 12%, о котором говорил глава Сбербанка Герман Греф, в 2025 году невозможно.

До этого министр экономического развития страны Максим Решетников признал, что экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось. По его словам, аналитики просчитывают все возможные варианты, в том числе и стрессовые.