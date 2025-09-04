Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025

В Госдуме назвали риски резкого снижения ключевой ставки

Депутат Говырин: резкое снижение ключевой ставки ударит по рублю и инфляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкое снижение ключевой ставки ударит по рублю и инфляционным ожиданиям, заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, участник ВЭФ Алексей Говырин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что достичь уровня 12%, о котором говорил глава Сбербанка Герман Греф, в 2025 году невозможно. При этом парламентарий подчеркнул очевидное влияние снижения ключевой ставки на кредиты и инвестиции.

Влияние снижения ставки очевидно: дешевеют кредиты, оживляется инвестиционная активность, но слишком быстрый темп может ударить по рублю и инфляционным ожиданиям. Достичь уровня 12%, о котором говорит Греф, возможно, но не в этом году — ЦБ называет такие значения скорее ориентиром на 2026 год, после того как инфляция приблизится к целевым 4%. Иными словами, ближайшие месяцы вряд ли принесут столь резкое смягчение, но постепенное движение вниз уже заложено в сценариях регулятора, — сказал Говырин.

Ранее Греф заявил, что для оживления российской экономики при текущей инфляции нужна ключевая ставка на уровне 12%. По его словам, к концу 2025 года ожидается снижение ставки до 14%.

