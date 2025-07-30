Какая ключевая ставка будет в конце 2025 года: ответы экспертов

На двух последних заседаниях совета директоров Центробанк снизил ключевую ставку, которая держалась на уровне 21% почти восемь месяцев. В итоге к концу июля она опустилась до 18%. Что будет с ключевой ставкой в декабре 2025-го, каковы прогнозы ведущих банков страны и какая ставка выгодна для простых россиян — в материале NEWS.ru.

Что такое ключевая ставка

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам, и процент, под который банки могут положить в него свои деньги на депозиты.

Банк России также использует ее, чтобы влиять на инфляцию. Если регулятор поднимает ключевую, обычные банки тоже увеличивают ставки по кредитам и рубли для обычных граждан и бизнеса, в том числе иностранного, становятся дороже. Таким образом российская валюта укрепляется к иностранным, инфляция замедляется.

Если ставка ЦБ снижается, ставки обычных банков тоже идут вниз. То же самое в отношении депозитов. Подъем ключевой ставки приводит к увеличению ставок по вкладам. Когда она снижается, доходность по ним тоже падает.

Таким образом, в первом случае во время повышения ставки выгодно держать деньги на депозите. Когда она становится меньше, выгоднее брать кредиты.

Какая сейчас процентная ставка ЦБ

25 июля Центробанк снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. Это стало вторым подряд смягчением монетарной политики — в июне ставка снизилась с 21% до 20%.

При этом регулятор указал, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Также ЦБ снизил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год с 19,5–21,5% до 18,8–19,6% годовых. Эта оценка допускает возможность снижения ставки на 1, 1,5 и 2 процентных пункта (п. п.) на последующих заседаниях, но возможны и паузы в зависимости от поступающих данных, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой будет ключевая ставка в 2025 году

Сбербанк ожидает снижения ставки ЦБ до 16% к концу 2025 года. В Газпромбанке также считают базовым сценарием этот показатель к декабрю, но допускают и 14% при стабильном курсе рубля. В Совкомбанке прогнозируют понижение ставки до 14%.

По мнению экономиста Дениса Ракши, в 2025 году ЦБ еще трижды может изменить ключевую ставку. Напомним, заседания совета директоров ЦБ пройдут 12 сентября, 24 октября и 19 декабря. Однако при необходимости регулятор может провести и внеочередное заседание.

«Если события будут развиваться в той же динамике, что и сейчас, то возможно понижение ставки еще на 1–2 процентных пункта — до 16% годовых. Больше вряд ли, поскольку темп снижения ставки привязан к замедлению инфляции, а она с нынешних 9% может к концу года снизиться до 7–8%, не больше», — рассуждает собеседник NEWS.ru.

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев допускает снижение «ключа» до 13–14% к Новому году при условии снижения инфляции и стабильности курса рубля. «Однако ни о каком возвращении к „дешевым деньгам“ 2020–2021 годов речи не идет, в условиях внешнеэкономических ограничений Центробанк будет действовать сдержанно», — предупреждает собеседник NEWS.ru.

По мнению руководителя дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» Евгения Жорниста, ставка может снижаться медленно и, возможно, с паузами — это будет зависеть от выходящих данных. И не стоит ждать, что ЦБ будет снижать ее каждое заседание. «Скорее всего, весь цикл снижения растянется на два-три года», — предполагает финансист NEWS.ru.

Какая будет ключевая ставка в 2026 и 2027 году

Дальнейшее снижение ставки возможно в следующем году. С учетом планов ЦБ замедлить инфляцию до 6–7% в 2026-м и до 4% в 2027-м, можно ожидать снижения ставки до 9–11% в 2026-м и до 7–9% в 2027-м, считает Ракша. Впрочем, все эти показатели сейчас выглядят очень условно, отмечает он.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Дело в том, что если инфляция снова начнет разгоняться во второй половине 2025 года, то снижению ставки можно сказать „прощай“ — тогда ЦБ может снова перейти к повышению», — говорит экономист. Есть предпосылки к такому развороту: внеплановый рост расходов бюджета и, соответственно, рост дефицита, а также возможное введение новых антироссийских санкций.

«Нынешнее снижение ставки, как указывали в самом ЦБ, не очень-то подкреплено разворотом инфляционных трендов: скорее оно было обусловлено резким охлаждением экономики и небывалым политическим давлением на ЦБ», — объясняет Ракша.

Какая ключевая ставка лучше для россиян

По словам эксперта, величина ставки не так уж и важна. «В 2000-е мы прекрасно жили с двузначной ставкой — она не сильно препятствовала росту кредитования и совокупного спроса», — замечает Ракша. По словам экономиста, гораздо важнее стабильность и предсказуемость ставки и действий ЦБ в целом. Но сейчас эти действия определяются не столько стратегией ДКП, как должно было бы быть, сколько фискальной политикой правительства и Минфина.

«Идеальной» ставки нет сейчас и не будет в дальнейшем, считает Ракша. Для тех, кто сберегает, идеальная ставка высокая — и чем больше реальная эффективная ставка (разница между ключевой ставкой ЦБ и ожидаемой инфляцией), тем им лучше. А для тех, кто тратит и хочет взять кредит, идеальная ставка низкая. «Но первая и вторая когорты почти не пересекаются: сберегают одни, а кредит хотят взять другие. Так что идеальная ставка для всех разная», — заключает Ракша.

Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов поясняет, что для тех, кто берет кредиты, комфортный уровень ключевой ставки — 4,25%–7,5%, на этих уровнях ставка держалась в 2020 и 2023 годах. «Именно тогда были наиболее доступны кредитные продукты и достаточно выгодны, особенно в разрезе длинных сроков, например ипотека. Текущая высокая ставка, естественно, выгодна для сбережений», — рассуждает эксперт.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев считает «оптимальной» для большинства россиян ключевую ставку в диапазоне 12–14%. «При таких уровнях банки могут предлагать по рублевым вкладам 9–10% годовых — это остается ощутимой премией к инфляции и поддерживает интерес к сбережениям. Одновременно ипотека и потребительские кредиты снижаются до 16–18%, делая заемные средства доступнее», — объясняет он NEWS.ru.

Резкое снижение ставки (ниже 10%) могло бы ослабить рубль и подорвать доверие к вкладам, в то время как излишне высокая ставка (выше 18%) — затормозить кредитование и занятость, резюмирует он.

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