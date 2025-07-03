Банки давят на ЦБ с ключевой ставкой: что хотят от Набиуллиной Греф, Костин

Банки давят на ЦБ с ключевой ставкой: что хотят от Набиуллиной Греф, Костин

Главы крупнейших российских банков вступили в противостояние с регулятором на Финансовом конгрессе Банка России. Герман Греф признался, что не видит смысла в цифровом рубле, и сказал, что снижение ключевой ставки даже до 18–19% ничего не даст экономике. Андрей Костин открыто заявил о реальных причинах инфляции, с которыми ЦБ не в силах справиться, и предложил повысить таргет — с 4% до 8%. Чем ответит на это Эльвира Набиуллина — в материале NEWS.ru.

Зачем глава «Сбера» Греф призывает быстрее снижать ключевую ставку

Глава Сбербанка Греф увидел в экономике России признаки резкого торможения. «Действительно, признаков того, что экономика стала резко тормозить, достаточно много. Мы имеем кризис на сырьевых рынках, падение цен на ключевые наши товары экспортные. И у нас явно перегрет рынок труда, безработица 2,3% — это вызов для экономики в целом», — перечислил Греф.

По его мнению, экономику России тормозит «целый набор факторов», среди которых «самым ключевым» является высокий уровень ключевой ставки ЦБ. Греф указал, что это хорошо понимают в самом ЦБ и теперь «пришло время выровнять ситуацию». По его словам, очень важно не передержать высокие реальные ставки.

Снижение ключевой ставки на 100–200 базисных пунктов (то есть до 19% или 18%) будет «неощутимым» для экономики, полагает он. По его мнению, нужен «значительно более серьезный шаг».

Также Греф усомнился в преимуществах цифрового рубля, который так активно продвигает ЦБ. «Я пока не вижу никаких перспектив. Мне, как физическому лицу, непонятно, зачем он нужен, как банку — тоже», — признался Греф журналистам в кулуарах Финансового конгресса.

Он напомнил, что цифровой рубль — пока только эксперимент, подобные тесты проводятся и в других странах, но пока нигде не оправдали себя. Греф уверен, что все финансовые операции в России уже цифровизованы и безналичный расчет выполняет те же функции, что может предложить цифровой рубль.

Андрей Костин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Как глава ВТБ Костин объясняет инфляцию и что предлагает

Председатель правления ВТБ Андрей Костин открыто заявил об истинных причинах инфляции — это военные расходы и санкции.

«Большие военные расходы <…> стимулируют развитие определенных отраслей экономики. Они еще и не производят продукцию, которая потом попадает на рынок. Эта продукция улетает куда-то, и поэтому предложение не увеличивается на рынке, а расходы растут», — пояснил он.

Вторая причина инфляции, по мнению банкира, — огромное количество санкций. Костин отметил, что ограничения делают многие процессы и более дорогими, и более сложными.

«Крупный инновационный проект в Красноярском крае по платине (Черногорское месторождение компании „Русская платина“, которое кредитует ВТБ. — NEWS.ru) — они заплатили все деньги за немецкое оборудование. Потом им пришлось делать новый проект, покупать то же самое в Китае. И таких много. И газовозы были куплены в Южной Корее — и ни деньги, ни газовозы не вернулись», — посетовал глава ВТБ.

В текущих экономических условиях можно было повысить таргет по инфляции, считает он. «Вот 4% как заветная цифра. <…> А что, восемь — разве плохая цифра для инфляции? Мне кажется, прекрасная, красиво пишется. И в этом плане не видел бы такой трагедии», — сказал Костин.

Какой видит ситуацию со ставкой Эльвира Набиуллина

Замедление экономики неизбежно, и кажется, что виновата только денежно-кредитная политика, но это не так, парировала банкирам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

На днях зампред Банка России Алексей Заботкин допустил, что в июле регулятор может снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт (п. п.).

По словам Набиуллиной, высокая ставка — «это не каприз Банка России». Если индикаторы покажут более быстрое замедление экономики и торможение инфляции, это даст ЦБ пространство для более быстрого ее снижения, пояснила она.

Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ЦБ уже видят, что замедление инфляции происходит быстрее ожиданий населения и самого регулятора, но пока темпы роста цен все же остаются выше цели, то есть 4%, отметила Набиуллина.

При этом она подтвердила приверженность поставленной цели. По словам главы Банка России, неспособность регулятора снизить инфляцию до 4% подрывает доверие к ЦБ. «Попытки поменять недостигнутую цель еще больше подрывают доверие к ценовой стабильности», — подчеркнула Набиуллина.

О чем на самом деле банкиры просили главу ЦБ

По мнению экономиста Дениса Ракши, Греф и Костин устроили «показательное выступление» для широкой публики. «Конечно, ЦБ не изменит таргет. И Костин это знает. И даже знает почему. Тут вообще обсуждать нечего», — говорит собеседник NEWS.ru.

При этом и Греф, и Костин говорят об одном и том же: о реальной эффективной ставке, то есть о разнице между ключевой ставкой и официальной инфляцией. «И смысл у обоих один: реальная ключевая ставка растет! ЦБ понижает ключевую, но инфляция тормозится быстрее, поэтому разрыв увеличивается», — объясняет Ракша.

Другими словами, банкиры просят Набиуллину, чтобы она не увеличивала этот разрыв. Но хотят сделать это разными способами: Греф предлагал понизить верхнюю границу (ключевую ставку), а Костин — повысить нижнюю границу (инфляцию), продолжает экономист.

«У предложения Грефа больше шансов. Но все равно Набиуллина будет осторожничать. Так что в июле можем увидеть максимум минус два процентных пункта, и только при условии, что инфляция реально замедлится», — прогнозирует эксперт. Но в этом случае ЦБ придется проигнорировать рост тарифов ЖКХ и оценивать инфляцию только за первое полугодие, добавляет он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев считает, что ЦБ продолжит «стоять на своем». При этом, говорит эксперт, регулятор осознает ограниченность эффекта от высоких ставок в борьбе с инфляцией, вызванной структурными, а не монетарными причинами (на что прямо и указал Костин).

«Скорее всего, на июльском заседании ЦБ снизит ключевую ставку, но очень умеренно — не более чем на один процентный пункт. Это минимальный шаг, который позволит сохранить лицо перед финансовым блоком правительства и одновременно продемонстрировать приверженность своему инфляционному мандату», — заключает собеседник NEWS.ru.

Экономист Александр Разуваев ожидает, что 25 июня ЦБ снизит ключевую ставку до 18%, а к концу года она может опуститься до 16%. К уровням 12–13% ставка снизится лишь к лету будущего года, говорит эксперт NEWS.ru.

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