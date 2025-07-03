Банки давят на ЦБ с ключевой ставкой: что хотят от Набиуллиной Греф, Костин

Главы крупнейших российских банков вступили в противостояние с регулятором на Финансовом конгрессе Банка России. Герман Греф признался, что не видит смысла в цифровом рубле, и сказал, что снижение ключевой ставки даже до 18–19% ничего не даст экономике. Андрей Костин открыто заявил о реальных причинах инфляции, с которыми ЦБ не в силах справиться, и предложил повысить таргет — с 4% до 8%. Чем ответит на это Эльвира Набиуллина — в материале NEWS.ru.
Зачем глава «Сбера» Греф призывает быстрее снижать ключевую ставку
Глава Сбербанка Греф увидел в экономике России признаки резкого торможения. «Действительно, признаков того, что экономика стала резко тормозить, достаточно много. Мы имеем кризис на сырьевых рынках, падение цен на ключевые наши товары экспортные. И у нас явно перегрет рынок труда, безработица 2,3% — это вызов для экономики в целом», — перечислил Греф.
По его мнению, экономику России тормозит «целый набор факторов», среди которых «самым ключевым» является высокий уровень ключевой ставки ЦБ. Греф указал, что это хорошо понимают в самом ЦБ и теперь «пришло время выровнять ситуацию». По его словам, очень важно не передержать высокие реальные ставки.
Снижение ключевой ставки на 100–200 базисных пунктов (то есть до 19% или 18%) будет «неощутимым» для экономики, полагает он. По его мнению, нужен «значительно более серьезный шаг».
Также Греф усомнился в преимуществах цифрового рубля, который так активно продвигает ЦБ. «Я пока не вижу никаких перспектив. Мне, как физическому лицу, непонятно, зачем он нужен, как банку — тоже», — признался Греф журналистам в кулуарах Финансового конгресса.
Он напомнил, что цифровой рубль — пока только эксперимент, подобные тесты проводятся и в других странах, но пока нигде не оправдали себя. Греф уверен, что все финансовые операции в России уже цифровизованы и безналичный расчет выполняет те же функции, что может предложить цифровой рубль.
Как глава ВТБ Костин объясняет инфляцию и что предлагает
Председатель правления ВТБ Андрей Костин открыто заявил об истинных причинах инфляции — это военные расходы и санкции.
«Большие военные расходы <…> стимулируют развитие определенных отраслей экономики. Они еще и не производят продукцию, которая потом попадает на рынок. Эта продукция улетает куда-то, и поэтому предложение не увеличивается на рынке, а расходы растут», — пояснил он.
Вторая причина инфляции, по мнению банкира, — огромное количество санкций. Костин отметил, что ограничения делают многие процессы и более дорогими, и более сложными.
«Крупный инновационный проект в Красноярском крае по платине (Черногорское месторождение компании „Русская платина“, которое кредитует ВТБ. — NEWS.ru) — они заплатили все деньги за немецкое оборудование. Потом им пришлось делать новый проект, покупать то же самое в Китае. И таких много. И газовозы были куплены в Южной Корее — и ни деньги, ни газовозы не вернулись», — посетовал глава ВТБ.
В текущих экономических условиях можно было повысить таргет по инфляции, считает он. «Вот 4% как заветная цифра. <…> А что, восемь — разве плохая цифра для инфляции? Мне кажется, прекрасная, красиво пишется. И в этом плане не видел бы такой трагедии», — сказал Костин.
Какой видит ситуацию со ставкой Эльвира Набиуллина
Замедление экономики неизбежно, и кажется, что виновата только денежно-кредитная политика, но это не так, парировала банкирам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
На днях зампред Банка России Алексей Заботкин допустил, что в июле регулятор может снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт (п. п.).
По словам Набиуллиной, высокая ставка — «это не каприз Банка России». Если индикаторы покажут более быстрое замедление экономики и торможение инфляции, это даст ЦБ пространство для более быстрого ее снижения, пояснила она.
В ЦБ уже видят, что замедление инфляции происходит быстрее ожиданий населения и самого регулятора, но пока темпы роста цен все же остаются выше цели, то есть 4%, отметила Набиуллина.
При этом она подтвердила приверженность поставленной цели. По словам главы Банка России, неспособность регулятора снизить инфляцию до 4% подрывает доверие к ЦБ. «Попытки поменять недостигнутую цель еще больше подрывают доверие к ценовой стабильности», — подчеркнула Набиуллина.
О чем на самом деле банкиры просили главу ЦБ
По мнению экономиста Дениса Ракши, Греф и Костин устроили «показательное выступление» для широкой публики. «Конечно, ЦБ не изменит таргет. И Костин это знает. И даже знает почему. Тут вообще обсуждать нечего», — говорит собеседник NEWS.ru.
При этом и Греф, и Костин говорят об одном и том же: о реальной эффективной ставке, то есть о разнице между ключевой ставкой и официальной инфляцией. «И смысл у обоих один: реальная ключевая ставка растет! ЦБ понижает ключевую, но инфляция тормозится быстрее, поэтому разрыв увеличивается», — объясняет Ракша.
Другими словами, банкиры просят Набиуллину, чтобы она не увеличивала этот разрыв. Но хотят сделать это разными способами: Греф предлагал понизить верхнюю границу (ключевую ставку), а Костин — повысить нижнюю границу (инфляцию), продолжает экономист.
«У предложения Грефа больше шансов. Но все равно Набиуллина будет осторожничать. Так что в июле можем увидеть максимум минус два процентных пункта, и только при условии, что инфляция реально замедлится», — прогнозирует эксперт. Но в этом случае ЦБ придется проигнорировать рост тарифов ЖКХ и оценивать инфляцию только за первое полугодие, добавляет он.
Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев считает, что ЦБ продолжит «стоять на своем». При этом, говорит эксперт, регулятор осознает ограниченность эффекта от высоких ставок в борьбе с инфляцией, вызванной структурными, а не монетарными причинами (на что прямо и указал Костин).
«Скорее всего, на июльском заседании ЦБ снизит ключевую ставку, но очень умеренно — не более чем на один процентный пункт. Это минимальный шаг, который позволит сохранить лицо перед финансовым блоком правительства и одновременно продемонстрировать приверженность своему инфляционному мандату», — заключает собеседник NEWS.ru.
Экономист Александр Разуваев ожидает, что 25 июня ЦБ снизит ключевую ставку до 18%, а к концу года она может опуститься до 16%. К уровням 12–13% ставка снизится лишь к лету будущего года, говорит эксперт NEWS.ru.
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