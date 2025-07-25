ЦБ раскрыл, как будет снижаться ключевая ставка Набиуллина: ЦБ намерен снижать ключевую ставку в соответствии с инфляцией

Центробанк будет снижать ключевую процентную ставку постепенно, в зависимости от динамики инфляции, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Это заявление прозвучало на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.

Набиуллина отметила, что даже с понижением ключевой ставки депозиты останутся привлекательными для граждан в течение длительного времени. Она подчеркнула, что ставки по депозитам будут выше уровня инфляции, что поможет сохранить сбережения от обесценения.

По словам главы ЦБ, жесткая денежно-кредитная политика играет ключевую роль в замедлении инфляции и возвращении экономики к сбалансированному росту. Она добавила, что при принятии дальнейших решений по ставке необходимо действовать осторожно, сохраняя необходимую жесткость на протяжении длительного времени для обеспечения устойчивого снижения инфляции до низких уровней.

Ранее ЦБ снизил прогноз по ценам на российскую нефть на 2025 год. Набиуллина сообщила, что предполагаемая стоимость одной баррели «черного золота» упала до $55 (4,3 тысячи рублей).