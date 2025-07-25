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25 июля 2025 в 15:48

Набиуллина заявила о снижении прогнозируемых цен на российскую нефть

Набиуллина: ЦБ снизил прогноз по ценам на российскую нефть до $55 на 2025 год

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центральный банк России снизил прогноз по ценам на российскую нефть на 2025 год и следующий год, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24». Предполагаемая стоимость одной баррели уменьшилась «черного золота» до $55.

Мы снизили прогноз по ценам на российскую нефть до 55$ США за баррель на этот и следующий год, — отметила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что Центробанк России снизил ключевую ставку до 18% годовых. Соответствующее решение принял совет директоров банка на фоне устойчивого снижения инфляционного давления и возвращения экономики страны к траектории сбалансированного роста.

Ранее кандидтах экономических наук директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец заявлял NEWS.ru, что снижение ключевой ставки приведет к увеличению цен на недвижимость. По его словам, это может стать следствием желания людей инвестировать в недвижимость, а не оставлять деньги на депозитах, доходность которых снизится.

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