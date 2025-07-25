Россиянам рассказали о последствиях снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки приведет к увеличению цен на недвижимость, заявил NEWS.ru экономических наук директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, это может стать следствием желания людей инвестировать в недвижимость, а не оставлять деньги на депозитах, доходность которых снизится.

На простых людей снижение ставки не повлияет, кроме одного обстоятельства. Люди поняли, что ставка будет снижаться, и доходности по депозитам в 20–23%, которую мы видели несколько месяцев назад, уже не будет. А это значит, что возникает вопрос, куда вкладывать деньги, особенно если у людей их много. И возникает ощущение, что очень многие понесут деньги на рынок недвижимости. Если говорить об инвестиционном жилье, оно может подорожать, — сказал Зубец.

Он отметил, что интерес населения к приобретению недвижимости вырос за последнее время. По словам экономиста, может начаться гонка, когда люди будут стремиться приобрести квартиру до удорожания.

То есть кто первый придет и купит квартиру, тот и выиграет, потому что дальше, если снижение ставки будет продолжаться, народ пойдет покупать инвестиционные квартиры. Потому что, если мы говорим о квартирах для себя, у многих просто нет денег. Пока этого нет, пока мы не видели роста цен на квартиры, но, в принципе, это возможно уже в ближайшие сроки. Это единственные последствия, других я пока не вижу, — добавил Зубец.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Центробанк может снизить ключевую ставку на один процентный пункт на следующем заседании. По его словам, к концу года этот показатель может опуститься до 15%, однако все будет зависеть от темпов инфляции.