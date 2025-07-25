Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 14:23

Россиянам рассказали о последствиях снижения ключевой ставки

Экономист Зубец: снижение ключевой ставки приведет к подорожанию недвижимости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снижение ключевой ставки приведет к увеличению цен на недвижимость, заявил NEWS.ru экономических наук директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, это может стать следствием желания людей инвестировать в недвижимость, а не оставлять деньги на депозитах, доходность которых снизится.

На простых людей снижение ставки не повлияет, кроме одного обстоятельства. Люди поняли, что ставка будет снижаться, и доходности по депозитам в 20–23%, которую мы видели несколько месяцев назад, уже не будет. А это значит, что возникает вопрос, куда вкладывать деньги, особенно если у людей их много. И возникает ощущение, что очень многие понесут деньги на рынок недвижимости. Если говорить об инвестиционном жилье, оно может подорожать, — сказал Зубец.

Он отметил, что интерес населения к приобретению недвижимости вырос за последнее время. По словам экономиста, может начаться гонка, когда люди будут стремиться приобрести квартиру до удорожания.

То есть кто первый придет и купит квартиру, тот и выиграет, потому что дальше, если снижение ставки будет продолжаться, народ пойдет покупать инвестиционные квартиры. Потому что, если мы говорим о квартирах для себя, у многих просто нет денег. Пока этого нет, пока мы не видели роста цен на квартиры, но, в принципе, это возможно уже в ближайшие сроки. Это единственные последствия, других я пока не вижу, — добавил Зубец.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Центробанк может снизить ключевую ставку на один процентный пункт на следующем заседании. По его словам, к концу года этот показатель может опуститься до 15%, однако все будет зависеть от темпов инфляции.

недвижимость
депозиты
деньги
экономика
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Две несовершеннолетние сестры утонули в озере в Петербурге
«Координация рухнет»: Милонов объяснил, как сильно ВСУ зависят от Starlink
Женщина должна уметь это готовить: рецепт джема из красной смородины
На Западе пришли в ужас от авторитарных замашек «правой руки» Зеленского
Возвращенных из украинского плена россиян пообещали обеспечить лекарствами
В Volvo приняли решение об отзыве машин из России из-за одной проблемы
Торговцы младенцами предстанут перед судом
Стая собак растерзала годовалого мальчика в отсутствие его родителей
Жители калужской деревни пожаловались на беспредел детей-таджиков
В Госдуме раскрыли, когда Европа будет готова к войне с Россией
Диетолог восхитилась внешностью известной актрисы
Лесные гости на сковороде: жареная картошка с лисичками
Солнышко на тарелке: как выбрать вкусный желтый арбуз
Уснувшая россиянка случайно раздавила новорожденного ребенка
Крымский миллионер попал за решетку в Москве
Стало известно, повлияет ли на цены снижение ключевой ставки
В Госдуме объяснили, почему ЦБ России снизил «ключ» сразу на два пункта
Россиянам рассказали о последствиях снижения ключевой ставки
«Дом аж тряхнуло»: жильцы рассказали о взрыве в многоэтажке Саратова
В Петербурге отметили Главный военно-морской парад
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.