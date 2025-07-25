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25 июля 2025 в 13:55

В Госдуме сделали прогноз по ключевой ставке после решения ЦБ

Депутат Аксаков: на следующем заседании ЦБ может вновь снизить ключевую ставку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк может снизить ключевую ставку на один процентный пункт на следующем заседании, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, к концу года этот показатель может опуститься до 15%, однако все будет зависеть от темпов инфляции.

Я ожидаю, что и на следующем заседании Центральный банк снизит ключевую ставку, может быть не так существенно, как сегодня, но на один процентный пункт точно снизит. И допускаю, что к концу года ключевая ставка опустится до 15%, а может даже и ниже. Все будет зависит от темпов инфляции и развития кредитного процесса в стране, — сказал Аксаков.

Ранее стало известно, что Центральный банк России снизил ключевую ставку до 18% годовых. Соответствующее решение принял совет директоров банка на фоне устойчивого снижения инфляционного давления и возвращения экономики страны к траектории сбалансированного роста.

До этого доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что инфляция в России может приблизиться к уровню 4% к концу 2025 года и останется на целевом уровне в будущем. При этом он не исключил волатильности курса рубля, особенно осенью, когда доллар может укрепиться.

Госдума
экономика
инфляция
ключевая ставка
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
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