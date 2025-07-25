В Госдуме сделали прогноз по ключевой ставке после решения ЦБ

Центробанк может снизить ключевую ставку на один процентный пункт на следующем заседании, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, к концу года этот показатель может опуститься до 15%, однако все будет зависеть от темпов инфляции.

Я ожидаю, что и на следующем заседании Центральный банк снизит ключевую ставку, может быть не так существенно, как сегодня, но на один процентный пункт точно снизит. И допускаю, что к концу года ключевая ставка опустится до 15%, а может даже и ниже. Все будет зависит от темпов инфляции и развития кредитного процесса в стране, — сказал Аксаков.

Ранее стало известно, что Центральный банк России снизил ключевую ставку до 18% годовых. Соответствующее решение принял совет директоров банка на фоне устойчивого снижения инфляционного давления и возвращения экономики страны к траектории сбалансированного роста.

До этого доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что инфляция в России может приблизиться к уровню 4% к концу 2025 года и останется на целевом уровне в будущем. При этом он не исключил волатильности курса рубля, особенно осенью, когда доллар может укрепиться.