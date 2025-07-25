Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 13:37

Центробанк России понизил ключевую ставку во второй раз подряд

Центральный банк России снизил ключевую ставку до 18% годовых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк России снизил ключевую ставку до 18% годовых, сообщается на официальном сайте денежно-кредитного регулятора. Соответствующее решение принял совет директоров банка на фоне устойчивого снижения инфляционного давления и возвращения экономики страны к траектории сбалансированного роста.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8-19,6% годовых в 2025 году и 12,0-13,0% годовых в 2026 году, — подчеркнули в ЦБ.

Отмечается, что это уже второе подряд снижение ставки после того, как она семь месяцев держалась на рекордном уровне в 21%. По прогнозу аналитиков банка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6-7% в 2025 году и вернется к 4% в 2026 году.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко выразил мнение, что ключевая ставка может опуститься до 12% к лету 2026 года. По его словам, это произойдет, если инфляция в России будет снижаться, а экономика будет находиться в стабильном состоянии.

ключевая ставка
Центробанк РФ
экономика
инфляция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Две несовершеннолетние сестры утонули в озере в Петербурге
«Координация рухнет»: Милонов объяснил, как сильно ВСУ зависят от Starlink
Женщина должна уметь это готовить: рецепт джема из красной смородины
На Западе пришли в ужас от авторитарных замашек «правой руки» Зеленского
Возвращенных из украинского плена россиян пообещали обеспечить лекарствами
В Volvo приняли решение об отзыве машин из России из-за одной проблемы
Торговцы младенцами предстанут перед судом
Стая собак растерзала годовалого мальчика в отсутствие его родителей
Жители калужской деревни пожаловались на беспредел детей-таджиков
В Госдуме раскрыли, когда Европа будет готова к войне с Россией
Диетолог восхитилась внешностью известной актрисы
Лесные гости на сковороде: жареная картошка с лисичками
Солнышко на тарелке: как выбрать вкусный желтый арбуз
Уснувшая россиянка случайно раздавила новорожденного ребенка
Крымский миллионер попал за решетку в Москве
Стало известно, повлияет ли на цены снижение ключевой ставки
В Госдуме объяснили, почему ЦБ России снизил «ключ» сразу на два пункта
Россиянам рассказали о последствиях снижения ключевой ставки
«Дом аж тряхнуло»: жильцы рассказали о взрыве в многоэтажке Саратова
В Петербурге отметили Главный военно-морской парад
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.