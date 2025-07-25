Центробанк России понизил ключевую ставку во второй раз подряд

Центральный банк России снизил ключевую ставку до 18% годовых, сообщается на официальном сайте денежно-кредитного регулятора. Соответствующее решение принял совет директоров банка на фоне устойчивого снижения инфляционного давления и возвращения экономики страны к траектории сбалансированного роста.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8-19,6% годовых в 2025 году и 12,0-13,0% годовых в 2026 году, — подчеркнули в ЦБ.

Отмечается, что это уже второе подряд снижение ставки после того, как она семь месяцев держалась на рекордном уровне в 21%. По прогнозу аналитиков банка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6-7% в 2025 году и вернется к 4% в 2026 году.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко выразил мнение, что ключевая ставка может опуститься до 12% к лету 2026 года. По его словам, это произойдет, если инфляция в России будет снижаться, а экономика будет находиться в стабильном состоянии.