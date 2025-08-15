Москвичей приглашают определить судьбу дома-книжки на Арбате

На портале «Активный гражданин» стартовало голосование за архитектурные проекты реконструкции здания бывшего правительства Москвы на Новом Арбате, 36, сообщается на сайте. Ранее в этом комплексе также размещалась администрация Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).
Горожанам предложили выбрать один из трех вариантов преобразования здания. В рамках первой предложено оставить узнаваемый облик дома-книжки, добавляя новое строение в виде свитка. Второй проект предусматривает высотные корпуса, а третий — современные технологии.
Само здание не является предметом охраны и не включено в перечень объектов, подлежащих государственной охране, поэтому были предложены как варианты, подразумевающие его демонтаж и замену на современный проект, так и варианты с сохранением, — добавили там.
