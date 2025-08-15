Москвичей приглашают определить судьбу дома-книжки на Арбате Стартовало голосование за проекты на месте здания СЭВ на Новом Арбате

На портале «Активный гражданин» стартовало голосование за архитектурные проекты реконструкции здания бывшего правительства Москвы на Новом Арбате, 36, сообщается на сайте. Ранее в этом комплексе также размещалась администрация Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).

Горожанам предложили выбрать один из трех вариантов преобразования здания. В рамках первой предложено оставить узнаваемый облик дома-книжки, добавляя новое строение в виде свитка. Второй проект предусматривает высотные корпуса, а третий — современные технологии.

Само здание не является предметом охраны и не включено в перечень объектов, подлежащих государственной охране, поэтому были предложены как варианты, подразумевающие его демонтаж и замену на современный проект, так и варианты с сохранением, — добавили там.

