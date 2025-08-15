Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Москвичей приглашают определить судьбу дома-книжки на Арбате

Стартовало голосование за проекты на месте здания СЭВ на Новом Арбате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На портале «Активный гражданин» стартовало голосование за архитектурные проекты реконструкции здания бывшего правительства Москвы на Новом Арбате, 36, сообщается на сайте. Ранее в этом комплексе также размещалась администрация Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).

Горожанам предложили выбрать один из трех вариантов преобразования здания. В рамках первой предложено оставить узнаваемый облик дома-книжки, добавляя новое строение в виде свитка. Второй проект предусматривает высотные корпуса, а третий — современные технологии.

Само здание не является предметом охраны и не включено в перечень объектов, подлежащих государственной охране, поэтому были предложены как варианты, подразумевающие его демонтаж и замену на современный проект, так и варианты с сохранением, — добавили там.

До этого во время ремонтных работ в одном из корпусов Московского городского суда произошло частичное обрушение кирпичной стены. Площадь обрушения составила около пяти квадратных метров. Причиной инцидента стало нарушение техники безопасности при проведении демонтажных работ.

