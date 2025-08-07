Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 14:22

В здании Мосгорсуда произошло обрушение кирпичной стены

Рабочий пострадал при обрушении кирпичной стены в здании Мосгорсуда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во время ремонтных работ в одном из корпусов Московского городского суда произошло частичное обрушение кирпичной стены, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Площадь обрушения составила около пяти квадратных метров.

По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности при проведении демонтажных работ. В результате происшествия один из рабочих получил травмы — в настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

ЧП случилось в корпусе, закрытом на реконструкцию, и не затронуло здание, где в настоящее время проходит судебный процесс по уголовному делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Заседания продолжаются в штатном режиме.

Ранее расселенный дом 1870 года постройки частично обрушился на улице Коммунистической в Уфе. По словам очевидцев, «поднялись дым, пыль, тряхнуло даже землю». Как сообщили в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, речь идет об объекте культурного наследия «Главный дом усадьбы старообрядцев Душиных».

