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06 августа 2025 в 11:57

В Уфе обрушилось историческое здание XIX века

Исторический Дом Душиных частично обрушился на улице Коммунистической в Уфе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Расселенный дом 1870 года постройки частично обрушился на улице Коммунистической в Уфе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан. Там отметили, что речь идет об объекте культурного наследия «Главный дом усадьбы старообрядцев Душиных».

Произошло обрушение стены и межэтажных деревянных перекрытий. Придомовая территория здания ограждена, имеется металлический забор, стены с фасадной стороны обнесены сеткой, — подчеркнули в ведомстве.

Сигнал о происшествии поступил от местных жителей. Они рассказали, что услышали сильный хлопок, будто упало здание. По словам очевидцев, «поднялись дым, пыль, тряхнуло даже землю». В результате обрушения никто не пострадал.

Ранее в Уфе обрушилась часть здания бывшего техникума, которое власти собирались снести в ближайшее время. Судя по опубликованному видео, обрушение произошло внезапно — сначала рухнула нижняя часть конструкции, затем за считаные секунды осыпалась вся стена.

До этого в результате произошедшего в Петропавловске-Камчатском землетрясения обрушилась часть стены здания детского сада № 15. По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, учреждение было закрыто на ремонт — внутри никого не было.

Уфа
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обрушения
МЧС
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