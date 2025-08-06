В Уфе обрушилось историческое здание XIX века

Расселенный дом 1870 года постройки частично обрушился на улице Коммунистической в Уфе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан. Там отметили, что речь идет об объекте культурного наследия «Главный дом усадьбы старообрядцев Душиных».
Произошло обрушение стены и межэтажных деревянных перекрытий. Придомовая территория здания ограждена, имеется металлический забор, стены с фасадной стороны обнесены сеткой, — подчеркнули в ведомстве.
Сигнал о происшествии поступил от местных жителей. Они рассказали, что услышали сильный хлопок, будто упало здание. По словам очевидцев, «поднялись дым, пыль, тряхнуло даже землю». В результате обрушения никто не пострадал.
Ранее в Уфе обрушилась часть здания бывшего техникума, которое власти собирались снести в ближайшее время. Судя по опубликованному видео, обрушение произошло внезапно — сначала рухнула нижняя часть конструкции, затем за считаные секунды осыпалась вся стена.
До этого в результате произошедшего в Петропавловске-Камчатском землетрясения обрушилась часть стены здания детского сада № 15. По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, учреждение было закрыто на ремонт — внутри никого не было.