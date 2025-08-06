В Уфе обрушилось историческое здание XIX века

Сигнал о происшествии поступил от местных жителей. Они рассказали, что услышали сильный хлопок, будто упало здание. По словам очевидцев, «поднялись дым, пыль, тряхнуло даже землю». В результате обрушения никто не пострадал.

Ранее в Уфе обрушилась часть здания бывшего техникума, которое власти собирались снести в ближайшее время. Судя по опубликованному видео, обрушение произошло внезапно — сначала рухнула нижняя часть конструкции, затем за считаные секунды осыпалась вся стена.

До этого в результате произошедшего в Петропавловске-Камчатском землетрясения обрушилась часть стены здания детского сада № 15. По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, учреждение было закрыто на ремонт — внутри никого не было.