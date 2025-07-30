На Камчатке здание детсада обрушилось после землетрясения и попало на видео

На Камчатке здание детсада обрушилось после землетрясения и попало на видео В Петропавловске-Камчатском обрушилась стена детсада после землетрясения

В результате произошедшего в Петропавловске-Камчатском землетрясения обрушилась часть стены здания детского сада №15, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в момент, когда учреждение было закрыто на ремонт — внутри никого не было.

Есть информация, что в 15-м детском саду произошло обрушение стены. К счастью, детей и взрослых в этом время в детском саду не было. Предварительно жертв нет, но сейчас уже на место выехали специалисты-спасатели и специалисты образования, — говорится в сообщении.

Позже министр по делам ГО и ЧС региона Сергей Лебедев уточнил, что здание детсада на момент обрушения находилось на капитальном ремонте. На опубликованных в сети кадрах видно, что часть постройки разрушена полностью. Несколько помещений оказались разорванными — часть комнат снесена, обломки лежат у основания здания.

Ранее в Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС. Как заявил мэр Евгений Беляев, все экстренные службы приведены в состояние готовности. По его словам, при первичном осмотре социальных объектов серьезных повреждений не было найдено, выявлены только трещины и осыпавшаяся штукатурка.