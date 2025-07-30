Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 12:20

На Камчатке здание детсада обрушилось после землетрясения и попало на видео

В Петропавловске-Камчатском обрушилась стена детсада после землетрясения

Фото: Chen Chang/XinHua/Global Look Press

В результате произошедшего в Петропавловске-Камчатском землетрясения обрушилась часть стены здания детского сада №15, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в момент, когда учреждение было закрыто на ремонт — внутри никого не было.

Есть информация, что в 15-м детском саду произошло обрушение стены. К счастью, детей и взрослых в этом время в детском саду не было. Предварительно жертв нет, но сейчас уже на место выехали специалисты-спасатели и специалисты образования, — говорится в сообщении.

Позже министр по делам ГО и ЧС региона Сергей Лебедев уточнил, что здание детсада на момент обрушения находилось на капитальном ремонте. На опубликованных в сети кадрах видно, что часть постройки разрушена полностью. Несколько помещений оказались разорванными — часть комнат снесена, обломки лежат у основания здания.

Ранее в Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС. Как заявил мэр Евгений Беляев, все экстренные службы приведены в состояние готовности. По его словам, при первичном осмотре социальных объектов серьезных повреждений не было найдено, выявлены только трещины и осыпавшаяся штукатурка.

землетрясения
детские сады
здания
разрушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач объяснила, когда низкий пульс становится опасным
Как отстирать сложные пятна: проверенные методы
Бизнесу дали совет, как избежать взломов наподобие «Аэрофлота»
«Запрограммированные капсулы смерти»: автоэксперт о китайских грузовиках
Одна ошибка на дороге привела к гибели трех человек
Тело россиянина с мешком на голове и заклеенным ртом нашли в лесу в Турции
Пенсионер не заметил проволоку в животе и проходил с ней две недели
В ГД высказались о сделке по переоформлению квартиры Глуховского на мать
Известный тренер призвал установить бюст Акинфеева у стадиона ЦСКА
Мужа весом 180 кг подбросило, как пушинку: жители Камчатки о землетрясении
Фитнес-сообщество попросило Мишустина облегчить работу самозанятых
Россиянин получил 14 лет колонии за помощь ВСУ
Панде Диндин устроили пышный праздник по случаю дня рождения
Мужчину весом 180 кг подбросило вверх во время землетрясения на Камчатке
Max стал обязательным для подписания документов через электронную подпись
Повышение тарифов ЖКХ в одном из регионов России признали незаконным
Литва начала подготовку инструкторов на случай войны
Премьер Польши сделал неожиданное заявление о противостоянии Москвы и Киева
Силовики нагрянули с обысками в здание Минобрнауки Ингушетии
Депутат резко ответил на идею мэра Львова обменять останки советских воинов
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.