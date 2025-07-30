Режим ЧС ввели еще в одном городе после землетрясения на Камчатке

На Камчатке спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания после сильного землетрясения

Режим ЧС ввели еще в одном городе после землетрясения на Камчатке Режим ЧС ввели в Петропавловске-Камчатском после землетрясения

Режим чрезвычайной ситуации введен в Петропавловске-Камчатском в связи с произошедшим землетрясением, соответствующее постановление уже подписано, заявил в Telegram-канале мэр города Евгений Беляев. По его словам, все службы приведены в состояние повышенной готовности.

Обследование зданий продолжается. В первую очередь специалисты объехали объекты социальной сферы, — подчеркнул он.

Беляев отметил, что из-за сильных подземных толчков в городе произошло обрушение части фасада в одном из детских садов, который находился в стадии ремонта. Никто не пострадал. В остальных соцучреждениях зафиксированы повреждения косметического характера: осыпавшаяся штукатурка и трещины.

Ранее правительство Сахалинской области ввело режим ЧС в Северо-Курильском районе после мощного землетрясения и последовавшего за ним цунами. Стихийное бедствие уже привело к затоплению территории города и рыбоперерабатывающего предприятия «Алаид».

Сильное землетрясение магнитудой 7,1 было зарегистрировано утром 30 июля в 150 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. По данным Геофизической службы РАН, эпицентр находился на глубине 17 км. По словам местных жителей, землетрясение длилось дольше, чем обычно — не менее семи минут.