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30 июля 2025 в 10:59

Режим ЧС ввели еще в одном городе после землетрясения на Камчатке

Режим ЧС ввели в Петропавловске-Камчатском после землетрясения

На Камчатке спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания после сильного землетрясения На Камчатке спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания после сильного землетрясения Фото: МЧС РФ

Режим чрезвычайной ситуации введен в Петропавловске-Камчатском в связи с произошедшим землетрясением, соответствующее постановление уже подписано, заявил в Telegram-канале мэр города Евгений Беляев. По его словам, все службы приведены в состояние повышенной готовности.

Обследование зданий продолжается. В первую очередь специалисты объехали объекты социальной сферы, — подчеркнул он.

Беляев отметил, что из-за сильных подземных толчков в городе произошло обрушение части фасада в одном из детских садов, который находился в стадии ремонта. Никто не пострадал. В остальных соцучреждениях зафиксированы повреждения косметического характера: осыпавшаяся штукатурка и трещины.

Ранее правительство Сахалинской области ввело режим ЧС в Северо-Курильском районе после мощного землетрясения и последовавшего за ним цунами. Стихийное бедствие уже привело к затоплению территории города и рыбоперерабатывающего предприятия «Алаид».

Сильное землетрясение магнитудой 7,1 было зарегистрировано утром 30 июля в 150 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. По данным Геофизической службы РАН, эпицентр находился на глубине 17 км. По словам местных жителей, землетрясение длилось дольше, чем обычно — не менее семи минут.

Петропавловск-Камчатский
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Камчатский край
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