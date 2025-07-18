В ГД объяснили, почему «человейники» должны остаться в прошлом Депутат Останина: в России нужно строить малоэтажные жилые дома

Практика строительства в России «человейников» должна быть прекращена, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина, передает ТАСС. По ее словам, предпочтение в регионах стоит отдать малоэтажной застройке с развитой инфраструктурой, именно это поможет повысить рождаемость в стране.

Вместо этих человейников ипотечных с однушками до восьми квадратов [надо] переходить на малоэтажное комфортное строительство с хорошей инфраструктурой. Мне кажется, тогда в том числе наши европейские территории будут более густо заселенными, станут рождаться дети, — сказала парламентарий.

Ранее Останина отметила, что социальное жилье является основным компонентом для решения вопроса обеспечения молодых семей в России жилплощадью. Власти должны выделять бюджетные средства для возведения подобных комплексов, в которых молодые люди смогут временно проживать, не имея возможности приватизировать такие квартиры. При возникновении у них возможности приобрести собственное жилье подобная недвижимость будет передаваться другим нуждающимся.