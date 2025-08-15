Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 18:11

Охота на медведя и рыбалка: каким был бы досуг Путина и Трампа на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп в представлении ИИ Владимир Путин и Дональд Трамп в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В пятницу, 15 августа, в Анкоридже, на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон, стартует встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Переговоры начнутся в 11:00 по местному времени (22:00 мск). Основной темой станет урегулирование конфликта на Украине.

Но Аляска предлагает куда больше, чем переговорные столы и закрытые залы. Если бы у Путина и Трампа нашлось время после саммита, они могли бы попробовать типичные для штата развлечения. Аляска известна богатыми реками, здесь устраивают туры для ловли лосося и камбалы. Туристы уверяют: это одно из самых популярных занятий. Зимой и летом в регионе организуют экстремальные туры по заснеженным маршрутам.

Кроме того, глетчеры и горные массивы — одно из самых впечатляющих зрелищ региона, среди туристов популярны экскурсии на вертолетах. А для желающих познакомиться с культурой коренных народов проводят туры в традиционные поселения, там показывают ремесла и национальную кухню.

В теории все это могло бы стать частью «неформальной программы» переговоров, но пока лидеры ограничиваются официальной повесткой. NEWS.ru вместе с ИИ представил, как президенты могли провести свободное время после саммита в США.

Самые яркие варианты — в фотогалерее NEWS.ru.

Владимир Путин и Дональд Трамп в представлении ИИ
Владимир Путин и Дональд Трамп в представлении ИИ
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп в представлении ИИ
Владимир Путин и Дональд Трамп в представлении ИИ
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп в представлении ИИ
Владимир Путин и Дональд Трамп в представлении ИИ
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп в представлении ИИ
Владимир Путин и Дональд Трамп в представлении ИИ
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп в представлении ИИ
Владимир Путин и Дональд Трамп в представлении ИИ
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп в представлении ИИ
Владимир Путин и Дональд Трамп в представлении ИИ
Аляска
Владимир Путин
Дональд Трамп
США
Россия
Украина
переговоры
