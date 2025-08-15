Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 17:00

Песков раскрыл, чем Путин будет заниматься в полете до Аляски

Песков: Путин проработает тезисы по всем темам саммита в полете до Аляски

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин в полете до Аляски будет работать над тезисами по всем темам предстоящего саммита с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил журналисту Павлу Зарубину представитель Кремля Дмитрий Песков. Время полета составит чуть менее четырех часов. По словам пресс-секретаря президента, Путин очень внимательно читает и изучает огромное количество материалов.

Тезисы по всей проблематике. Хотя, конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского регулирования. Но это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского регулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике, — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин во время поездки в Магадан занимается другими государственными вопросами, в том числе подготовкой к встрече с американским коллегой на Аляске, так как его повестка дня весьма обширна. Как заявил Песков, из Магадана глава государства отправится в Анкоридж.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
Аляска
полеты
