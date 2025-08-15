В Кремле объяснили, почему Путин готовится ко встрече на Аляске в Магадане

Российский президент Владимир Путин во время поездки в Магадан занимается другими государственными вопросами, в том числе подготовкой ко встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, так как его повестка дня весьма обширна и не оставляет лидера ни на один день, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит KP.RU, из Магадана глава государства отправится в Анкоридж.

Параллельно, конечно же, он продолжает подготовку к российско-американскому саммиту. И по завершению рабочей программы здесь в Магадане он отправится уже на Аляску, — подчеркнул Песков.

До этого интернет-портал Аляски The Alaska Landmine перепутал Пескова с другим мужчиной в Анкоридже. В частности, СМИ выложило снимки, на которых мужчина с седыми волосами «очень русской внешности» разговаривает с другими людьми около местного ресторана Анкориджа Jen's.

В пятницу, 15 августа, в 22:30 по московскому времени на Аляске начнется встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Первой частью саммита станет беседа тет-а-тет с участием только глав государств и переводчиков.