15 августа 2025 в 10:23

Появление «Пескова» у ресторана в Анкоридже вызвало переполох на Аляске

Интернет-портал Alaska Landmine принял за Пескова другого мужчину в Анкоридже

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Интернет-портал Аляски The Alaska Landmine перепутал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с другим мужчиной в Анкоридже. В частности, СМИ выложило снимки, на которых мужчина с седыми волосами «очень русской внешности» разговаривает с другими людьми около местного ресторана Анкориджа Jen's.

Черт возьми, Дмитрий Песков находится в ресторане Jen's в Анкоридже в сопровождении с мужчинами русской внешности, — сказано в публикации.

Не менее эффектное появление на Аляске было у российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Главу ведомства заметили в свитшоте с надписью «СССР» на груди. Видео уже появилось в Сети. На кадрах глава внешнеполитического ведомства идет к отелю и положительно отвечает на вопрос журналиста, бывал ли он уже на Аляске.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин досрочно покинул заседание премьеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Киргизии. Глава кабмина возвращается в Москву в связи с саммитом на Аляске, который состоится сегодня, 15 августа.

