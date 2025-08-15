Лаврова заметили на Аляске в свитшоте с надписью «СССР» на груди

Лаврова заметили на Аляске в свитшоте с надписью «СССР» на груди

Российского министра иностранных дел Сергея Лаврова заметили на Аляске в кофте с надписью «СССР» на груди. Такое видео появилось в Сети. На кадрах глава внешнеполитического ведомства идет к отелю и положительно отвечает на вопрос журналиста, бывал ли он уже на Аляске.

Лавров и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску для участия на саммите. Делегация приземлилась в Анкоридже, где 15 августа начнутся очные переговоры президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсетях фото Аляски, сделанные из иллюминатора самолета. Он также написал, что в американском штате солнечно и красиво.

Встреча президентов начнется в 22:30 по московскому времени. Первой частью саммита станет беседа тет-а-тет с участием только Путина, Трампа и переводчиков. Главной темой встречи будет достижение долгосрочного урегулирования украинского кризиса. По итогам саммита запланирована совместная пресс-конференция глав российского и американского государств.