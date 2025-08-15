Глава РФПИ Дмитриев опубликовал фото Аляски из иллюминатора самолета

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети X фото Аляски, сделанные из иллюминатора самолета. Он также написал, что в американском штате солнечно и красиво.

Солнечно и красиво на Аляске, — написал Дмитриев.

Ранее в Анкоридже на Аляске полицейские выгнали с улиц бездомных. По словам сотрудницы местной турфирмы, дорожные службы также работают в усиленном режиме. Она отметила, что в городе нет никакой российской символики. Вероятно, это связано с мерами безопасности. Также женщина отметила большое количество людей с чемоданами и вертолетов в небе.

До этого стало известно, что жители Аляски с тревогой и интересом ожидают предстоящий саммит президентов России и США. Жители Анкориджа надеются, что переговоры не нарушат их привычный уклад жизни. Саммит состоится в разгар короткого аляскинского лета, когда местные жители традиционно заняты рыбалкой, сбором ягод и другими сезонными делами.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что подготовка встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в сжатые сроки. По его словам, для этого саммита были соблюдены все параметры.