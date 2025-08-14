Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 19:44

Бездомных прогнали с улиц Анкориджа перед встречей Путина и Трампа

Полиция Анкориджа занялась бездомными перед встречей Путина и Трампа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Анкоридже на Аляске полицейские выгоняют с улиц бездомных, сообщила RT местная сотрудница туристической индустрии. В пятницу, 15 августа, на военной базе Элмендорф-Ричардсон состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Внимательно следят, чтобы никто не лежал на тротуарах и их (бездомных - NEWS.ru) не было видно, — сказала она.

Дорожные службы, по ее словам, также работают в усиленном режиме. Он отметила, что в городе нет никакой российской символики. Вероятно, это связано с мерами безопасности. Также женщина отметила большое количество людей c чемоданами и вертолетов в небе.

Ранее стало известно, что жители Аляски с тревогой и интересом ожидают предстоящий саммит президентов России и США. Жители Анкориджа надеются, что переговоры не нарушат их привычный уклад жизни. Саммит состоится в разгар короткого аляскинского лета, когда местные жители традиционно заняты рыбалкой, сбором ягод и другими сезонными делами.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что подготовка встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в сжатые сроки. По его словам, для этого саммита были соблюдены все параметры.

Владимир Путин
Аляска
США
бездомные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Покровск, Доброполье, прорыв: ситуация на фронтах СВО вечером 14 августа
Члена совдира Ашинского метзавода уличили в нечестном заработке
Журналистам из РФ предложили расположиться на стадионе во время саммита
В Петербурге спустили на воду новейший фрегат «Адмирал Амелько»
В Сети восхитились внешностью сына Жанны Фриске
В США рассекретили письма о сфабрикованном вмешательстве России в выборы
Восемь лет колонии и 100 млн штрафа: за что посадят Илью Варламова?
Мэр Белгорода раскрыл правду о фейках насчет эвакуации и бомбоубежищ
В России осудили начальника украинского СИЗО в Сумах
Врачи убили ребенка, используя нестандартную методику при оказании помощи
Атака ВСУ на спортивную арену в Белгороде попала на видео
«Мы знаем»: солдаты ВСУ дроном угрожали семье бойца СВО
Продюсер «Фишера» оценил шансы Лорен Санчес сняться в фильме о Бонде
Правительство отменило требование о продаже валютной выручки экспортерами
Cтрашнее «Орешника»: Россия испытает новую ядерную ракету против ВСУ
Глава ЛНР раскрыл, почему ВСУ нарастили удары по региону перед саммитом
«С возвращением, мужики!»: Аксенов раскрыл число обменянных крымчан
Встреча с ядовитым растением едва не стоила жизни четырехлетней девочке
Бездомных прогнали с улиц Анкориджа перед встречей Путина и Трампа
Сын Байдена одной фразой ответил на возмущения жены Трампа
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.