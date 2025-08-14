Бездомных прогнали с улиц Анкориджа перед встречей Путина и Трампа Полиция Анкориджа занялась бездомными перед встречей Путина и Трампа

В Анкоридже на Аляске полицейские выгоняют с улиц бездомных, сообщила RT местная сотрудница туристической индустрии. В пятницу, 15 августа, на военной базе Элмендорф-Ричардсон состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Внимательно следят, чтобы никто не лежал на тротуарах и их (бездомных - NEWS.ru) не было видно, — сказала она.

Дорожные службы, по ее словам, также работают в усиленном режиме. Он отметила, что в городе нет никакой российской символики. Вероятно, это связано с мерами безопасности. Также женщина отметила большое количество людей c чемоданами и вертолетов в небе.

Ранее стало известно, что жители Аляски с тревогой и интересом ожидают предстоящий саммит президентов России и США. Жители Анкориджа надеются, что переговоры не нарушат их привычный уклад жизни. Саммит состоится в разгар короткого аляскинского лета, когда местные жители традиционно заняты рыбалкой, сбором ягод и другими сезонными делами.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что подготовка встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в сжатые сроки. По его словам, для этого саммита были соблюдены все параметры.