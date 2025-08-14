«Сжатые сроки»: Песков о ходе подготовки саммита на Аляске Песков: подготовка встречи Путина и Трампа на Аляске прошла в сжатые сроки

Подготовка встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла в сжатые сроки, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, для этого саммита были соблюдены все параметры.

Подготовка действительно прошла в весьма и весьма сжатые сроки. Тем не менее <…> все параметры соблюдены, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп не планирует вводить новые санкции против России. Она отметила, что накануне саммита на Аляске американский лидер делает ставку на дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Украины.

Ливитт подчеркнула, что у президента есть и другие меры давления, которые он готов задействовать лишь при необходимости, но конкретизировать их отказалась. Она добавила, что инициатива провести встречу принадлежала Москве, а Трамп согласился с этим.

До этого стало известно, что в городе Анкоридж на Аляске забронировали все жилье перед встречей президентов РФ и США. Местные жители размещают журналистов в своих домах, покупая спальники и устанавливая палатки.