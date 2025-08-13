В Анкоридже забронировали все жилье перед встречей Путина и Трампа

В Анкоридже (штат Аляска, США) забронировали все жилье перед встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Русского культурного центра в регионе Анну Верную. Местные жители размещают журналистов в своих домах, покупая спальники и устанавливая палатки.

Мы отдаем наш дом для размещения журналистам, в нем смогли остановиться 14 человек. Ищем спальники, размещаем где и как можем, — сказала Верная.

По ее словам, в Анкоридже забронировано 98% жилья. Туристов не принимают, они сдают билеты. Русский культурный центр на Аляске решил принимать только российских журналистов. Верная добавила, что отдала машину, так как «транспорта не хватает».

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным на Аляске в пятницу, 15 августа. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие. Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Он напомнил, что в регионе пересекаются экономические интересы государств. На Аляске очерчиваются перспективы реализации совместных проектов, пояснил Ушаков.