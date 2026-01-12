Стало известно, какое оружие использовали мятежники в Иране

Участники беспорядков в Иране применяли холодное и огнестрельное оружие и взрывные устройства, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силах безопасности исламской республики. По словам собеседника, часть мятежников держала в руках ножи и мачете. Кроме того, не обошлось без стрельбы.

Он добавил, что протестующие провоцировали столкновения с полицией, специально подталкивая к этому других людей. Они также нападали на гражданских лиц, сотрудников правительственных учреждений и полицейских.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что западные СМИ преувеличивают масштаб протестов в Иране. По его словам, отсутствуют подтвержденные факты захвата мятежниками городов или административных зданий. Он также отметил, что в целом Иран — это дружественная страна. Поэтому, по словам депутата, любые потрясения внутри государства не на руку России.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что власти контролируют ситуацию с протестами в стране. Ситуация обострилась в конце декабря на фоне девальвации местной валюты — иранского риала.