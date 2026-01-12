Атака США на Венесуэлу
Названо количество погибших при беспорядках в Иране

За время беспорядков в Иране погибли 500 человек, среди которых есть полицейские

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Более 500 человек, включая мирных жителей, полицейских и бойцов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), погибли во время беспорядков в Иране, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силах безопасности страны. Сотни человек получили травмы.

За последние пять дней погибли более 500 сотрудников сил правопорядка и гражданских лиц. Помимо этого, сотни гражданских получили ранения, — сообщил источник.

По его данным, среди погибших — 110 сотрудников правоохранительных органов, Корпуса стражей Исламской революции и дружинников «Басидж». Волнения затронули более 500 населенных пунктов в 31 провинции страны.

Жертвами столкновений стали обычные люди, включая женщин и детей. Среди погибших были владельцы магазинов, пассажиры общественного транспорта и участники протестов. Пострадали также сотрудники торговых предприятий, складов, транспортных компаний, государственных органов, служб безопасности и полиции.

По словам источника, беспорядки проходили с применением огнестрельного и холодного оружия, а также самодельных взрывных устройств. Участники провоцировали конфликты с полицией, вовлекая посторонних.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что западные СМИ преувеличивают масштабы протестов в Иране. Он отметил, что пока нет подтверждений захвата городов или административных зданий мятежниками.

