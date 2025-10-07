Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 13:26

«Оголтелая политика»: в Кремле ответили на заявление Меркель

Песков: ЕС стал заложником оголтелой политики Польши и Прибалтики

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейский союз оказался в роли заложника жесткой внешнеполитической линии Польши и стран Прибалтики, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так он прокомментировал недавние заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в том, что Польша, Эстония, Латвия и Литва сорвали дипломатические переговоры с Россией в 2021 году. Якобы это косвенно способствовало началу украинского конфликта.

Очевидно, что по многим вопросам внешней политики, к сожалению, Европейский союз и Брюссель находятся в положении заложника оголтелой политики, которую проводят прибалтийские государства и Варшава, — сказал представитель Кремля.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен считает, что Меркель была отчасти права, когда говорила о косвенной ответственности Польши и Прибалтики за начало СВО. Однако он обратил внимание, что не только эти страны игнорировали опасения Москвы в сфере безопасности, но и весь Евросоюз.

До этого Меркель отметила, что для дипломатического урегулирования конфликта на Украине необходим диалог с Россией. Выступая на мероприятии в Шверине, она подчеркнула, что именно такой подход поможет пройти через нынешние испытания.

