Бывший канцлер Германии Ангела Меркель была отчасти права, когда говорила о косвенной ответственности Польши и Прибалтики за начало СВО, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. Однако он обратил внимание, что не только эти страны игнорировали опасения Москвы в сфере безопасности, но и весь Евросоюз.

Нельзя сказать, что она неправа. Однако все члены ЕС на протяжении тридцати лет игнорировали опасения Москвы по поводу ее безопасности в своих усилиях по построению новой Европы без России, и все члены ЕС продолжают бойкотировать дипломатию и искать военные решения, — написал Дизен.

Он также добавил, что слова Меркель запустили в Европе «игру в обвинения». Политики будут друг на друга перекладывать ответственность за игнорирование опасений России.

Ранее Меркель заявляла, что Польша и страны Прибалтики являются косвенными виновниками начала СВО, так как эти государства саботировали в 2021 году попытку решения конфликта и поиска конструктивного диалога с российским президентом Владимиром Путиным. По ее словам, предложенная ею инициатива заключала в себе новый формат диалога между Евросоюзом и Россией.