Белый дом разъяснил позицию Трампа по санкциям перед саммитом на Аляске Белый дом: Трамп не хочет вводить новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп не хочет вводить новые санкции в отношении России, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News. В преддверии саммита на Аляске она отметила, что приоритетом американского лидера является дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины.

Он (Трамп. — NEWS.ru) всегда говорил, что для завершения этого конфликта в первую очередь намерен использовать дипломатию и переговоры, именно на это он и рассчитывает завтра. Но, разумеется, есть санкции. <…> Это не значит, что он хочет этого, — пояснила она.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном усилении давления на Москву, Ливитт отметила, что у Трампа есть и другие инструменты, которые он готов применить «в случае необходимости». Конкретные шаги, которые может предпринять американский лидер, она уточнять не стала, объяснив, что он не сообщает о них заранее.

По словам представителя Белого дома, инициатива о встрече на Аляске изначально исходила от Москвы. Она подчеркнула, что Трамп согласился на предложение, поскольку стремится использовать все возможности для достижения мира на Украине.

Ливитт также уточнила, что Трамп вылетит на Аляску утром в пятницу, 15 августа. Встреча с президентом России Владимиром Путиным начнется примерно в 11:30 по местному времени (22:30 мск).