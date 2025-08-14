Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 15:49

Белый дом разъяснил позицию Трампа по санкциям перед саммитом на Аляске

Белый дом: Трамп не хочет вводить новые санкции против России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не хочет вводить новые санкции в отношении России, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News. В преддверии саммита на Аляске она отметила, что приоритетом американского лидера является дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины.

Он (Трамп. — NEWS.ru) всегда говорил, что для завершения этого конфликта в первую очередь намерен использовать дипломатию и переговоры, именно на это он и рассчитывает завтра. Но, разумеется, есть санкции. <…> Это не значит, что он хочет этого, — пояснила она.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном усилении давления на Москву, Ливитт отметила, что у Трампа есть и другие инструменты, которые он готов применить «в случае необходимости». Конкретные шаги, которые может предпринять американский лидер, она уточнять не стала, объяснив, что он не сообщает о них заранее.

По словам представителя Белого дома, инициатива о встрече на Аляске изначально исходила от Москвы. Она подчеркнула, что Трамп согласился на предложение, поскольку стремится использовать все возможности для достижения мира на Украине.

Ливитт также уточнила, что Трамп вылетит на Аляску утром в пятницу, 15 августа. Встреча с президентом России Владимиром Путиным начнется примерно в 11:30 по местному времени (22:30 мск).

Дональд Трамп
США
Белый дом
Россия
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сказала конкретно»: депутат объяснила свои слова о «запрете» фильма «Брат»
В мэрии Москвы сообщили об инновационной программе для старшего поколения
Энергетик назвал санкции, которые действительно мешают России
Песков рассказал о ходе подготовки саммита лидеров России и США на Аляске
В Кремле раскрыли, что дал визит Уиткоффа в Москву
В Кремле раскрыли, подпишут ли Путин и Трамп документы по итогам встречи
Диетолог раскрыла правду о свойствах меда
В Госдепе раскрыли, что Трамп хочет понять при встрече с Путиным
«Нам чужого не надо»: депутат о совместном проекте России и США в Арктике
Самолет с российской прессой вылетел на саммит США и России
Врач назвал косвенные признаки мужского бесплодия
Как правильно ухаживать за окнами, чтобы они служили 20+ лет
Мусорщик из Парижа и «Сапсан» в воздухе: новости СВО на вечер 14 августа
Белоусов поздравил участников боев за Искру и Щербиновку
На британской базе ВМС в Шотландии произошел серьезный ядерный инцидент
«Я лгала»: раскрыты результаты анализов украинской порномодели из Дубая
В посольстве РФ ответили на вопрос о числе пострадавших при ДТП в Египте
Врач перечислил группы риска по лихорадке чикунгунья
Мужчина домогался до девушки в трамвае, после чего угрожал изнасилованием
Мужчина убил приемного сына, засунув ему в рот массажер для спины
Дальше
Самое популярное
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.