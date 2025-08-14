Белый дом раскрыл, когда Трамп вылетит на Аляску

Американский лидер Дональд Трамп вылетит на Аляску утром в пятницу, 15 августа, сообщила телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Встреча с российским президентом Владимиром Путиным начнется примерно в 11:30 по местному времени (22:30 мск).

Завтра рано утром он покинет Белый дом и отправится на нашу объединенную военную базу в Анкоридже, Аляска, где проведет личную встречу с президентом Путиным, — сказала она.

После того как стороны проведут двусторонние переговоры, запланирован общий обед. Затем, как рассказала Ливитт, состоится совместная пресс-конференция Путина и Трампа.

Вместе с тем стало известно, что Владимир Путин прибудет на Аляску в тот момент, когда на военной базе Элмендорф-Ричардсон будут проходить военные учения. В них будет задействовано большое количество войск, техники и самолетов.

До этого появилась информация, что за самолетом российской делегации, который следует из Москвы в Анкоридж на Аляске, следили более 17 тысяч человек. Речь идет о самолете специального летного отряда «Россия». Это предприятие обеспечивает перевозку воздушным транспортом должностных лиц Российской Федерации и других важных лиц спецслужб РФ или ВС РФ.