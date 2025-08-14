Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 15:31

Путин прилетит на Аляску в разгар масштабных военных учений

ADN: военные учения пройдут на Аляске во время встречи Путина и Трампа

Объединенная военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже Объединенная военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже Фото: Zuma\TASS

Российский лидер Владимир Путин прибудет на Аляску в тот момент, когда на военной базе Элмендорф-Ричардсон будут проходить военные учения, пишет газета Anchorage Daily News. В них будет задействовано большое количество войск, техники и самолетов.

Должностные лица по связям с общественностью, отвечающие за военный объект и дислоцированные там подразделения, не обнародовали подробностей о возможных корректировках этих учений, доступа к базе или операций, направив вопросы о саммите в Белый дом, — пишет издание.

Издание также сообщает о временном ограничении полетов, которое будет действовать в радиусе 30 миль вокруг Анкориджа в пятницу, 15 августа. Транспортные и муниципальные власти пока не сообщили, будут ли они перекрывать дороги для проезда кортежей Владимира Путина или его американского коллеги Дональда Трампа через город.

Также стало известно, что в Анкоридже забронировали все жилье перед встречей президентов РФ и США. Местные жители размещают журналистов в своих домах, покупая спальники и устанавливая палатки.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Аляска
учения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков предостерег от одной ошибки в вопросе саммита на Аляске
«Сказала конкретно»: депутат объяснила свои слова о «запрете» фильма «Брат»
В мэрии Москвы сообщили об инновационной программе для старшего поколения
Энергетик назвал санкции, которые действительно мешают России
Песков рассказал о ходе подготовки саммита лидеров России и США на Аляске
В Кремле раскрыли, что дал визит Уиткоффа в Москву
В Кремле раскрыли, подпишут ли Путин и Трамп документы по итогам встречи
Диетолог раскрыла правду о свойствах меда
В Госдепе раскрыли, что Трамп хочет понять при встрече с Путиным
«Нам чужого не надо»: депутат о совместном проекте России и США в Арктике
Самолет с российской прессой вылетел на саммит США и России
Врач назвал косвенные признаки мужского бесплодия
Как правильно ухаживать за окнами, чтобы они служили 20+ лет
Мусорщик из Парижа и «Сапсан» в воздухе: новости СВО на вечер 14 августа
Белоусов поздравил участников боев за Искру и Щербиновку
На британской базе ВМС в Шотландии произошел серьезный ядерный инцидент
«Я лгала»: раскрыты результаты анализов украинской порномодели из Дубая
В посольстве РФ ответили на вопрос о числе пострадавших при ДТП в Египте
Врач перечислил группы риска по лихорадке чикунгунья
Мужчина домогался до девушки в трамвае, после чего угрожал изнасилованием
Дальше
Самое популярное
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.