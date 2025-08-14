Путин прилетит на Аляску в разгар масштабных военных учений ADN: военные учения пройдут на Аляске во время встречи Путина и Трампа

Российский лидер Владимир Путин прибудет на Аляску в тот момент, когда на военной базе Элмендорф-Ричардсон будут проходить военные учения, пишет газета Anchorage Daily News. В них будет задействовано большое количество войск, техники и самолетов.

Должностные лица по связям с общественностью, отвечающие за военный объект и дислоцированные там подразделения, не обнародовали подробностей о возможных корректировках этих учений, доступа к базе или операций, направив вопросы о саммите в Белый дом, — пишет издание.

Издание также сообщает о временном ограничении полетов, которое будет действовать в радиусе 30 миль вокруг Анкориджа в пятницу, 15 августа. Транспортные и муниципальные власти пока не сообщили, будут ли они перекрывать дороги для проезда кортежей Владимира Путина или его американского коллеги Дональда Трампа через город.

Также стало известно, что в Анкоридже забронировали все жилье перед встречей президентов РФ и США. Местные жители размещают журналистов в своих домах, покупая спальники и устанавливая палатки.