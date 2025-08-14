Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 18:37

Стала известна реакция жителей Аляски на саммит Путина и Трампа

Жители Аляски взволнованны предстоящим саммитом Путина и Трампа

Фото: Brent Frazee/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Аляски с тревогой и интересом ожидают предстоящий саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В Анкоридже, где пройдет встреча, местные жители надеются, что переговоры не нарушат их привычный уклад жизни, пишет MK.RU.

Я с нетерпением жду возможности покататься на своей лодке по воде в проливе Принца Уильяма — таков мой план, — приводит издание слова сотрудника природоохранной организации Энди Модероу.

Другие жители, как Джефф Лэндфилд, владелец местного новостного сайта, отмечают, что лучше бы лидерам «не мешать моим планам». Особое беспокойство у жителей вызывает возможное содержание договоренностей между лидерами. Как признался бывший сенатор штата Холлис Френч, «все настроены пессимистично и скептически». При этом многие отмечают, что для Аляски Россия — не абстрактный враг, а близкий сосед, что добавляет встрече особую значимость.

Саммит состоится в разгар короткого аляскинского лета, когда местные жители традиционно заняты рыбалкой, сбором ягод и другими сезонными делами. Несмотря на историческую важность события, многие горожане надеются, что оно не помешает их планам на последние теплые дни.

Ранее сообщалось, что вылетевший из аэропорта Внуково спецборт Ил-96 прибыл на Аляску. Самолет приземлился в крупнейшем городе штата Анкоридже, там на военной базе Элмендорф-Ричардсон 15 августа пройдет саммит Путина и Трампа. На борту спецборта, вероятно, находится одна из передовых групп. Ее задачей является подготовка встречи лидеров и их команд.

Аляска
Россия
США
переговоры
