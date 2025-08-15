Лавров и Дарчиев прибыли в Анкоридж для участия в саммите

Лавров и Дарчиев прибыли в Анкоридж для участия в саммите

Глава МИД РФ Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску для ключевого саммита, передает ТАСС. Делегация приземлилась в Анкоридже, где 15 августа начнутся очные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Визит министра и посла связан с подготовкой и участием в двустороннем саммите России и США, который пройдет на территории объединенной военной базы США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Встреча лидеров назначена на 15 августа и начнется в 22:30 по московскому времени. Первой частью саммита станет беседа тет-а-тет с участием только президентов и переводчиков.

Ранее в 17:40 по московскому времени, 14 августа, в Анкоридж прибыл первый спецборт Ил-96. На нем могла находиться передовая группа, занимающаяся организационной подготовкой к предстоящим переговорам глав государств.

Позже на Аляске сел второй самолет Ил-96 из спецотряда «Россия» с журналистами кремлевского пула и частью российской делегации. Воздушное судно следует для освещения саммита Владимира Путина и Дональда Трампа.