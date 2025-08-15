Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 03:06

Второй самолет спецотряда «Россия» сел на Аляске

Самолет с журналистами кремлевского пула сел в Анкоридже на Аляске

Ил-96 Ил-96 Фото: Global Look Press

Второй самолет Ил-96 из спецотряда «Россия» с журналистами кремлевского пула и частью российской делегации приземлился в аэропорту Анкориджа на Аляске. Воздушное судно следует для освещения саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, данные о прибытии борта подтвердил сервис Flightradar.

До этого в 17:40 по московскому времени, 14 августа, в Анкоридж прибыл первый спецборт Ил-96. На нем могла находиться передовая группа, занимающаяся организационной подготовкой к предстоящим переговорам глав государств.

Оба самолета относятся к специальному летному отряду «Россия», который обеспечивает перевозки первых лиц государства и официальных делегаций. Прибытие второго борта с журналистами свидетельствует о начале активной фазы подготовки к саммиту. Ожидается, что в ближайшее время будут уточнены детали программы встречи и состав участников переговоров.

Ранее сообщалось, что для достижения урегулирования конфликта на Украине Вашингтон может сократить военное присутствие в Европе. Этот вариант может быть рассмотрен в рамках будущих переговоров, хотя конкретных предложений пока не поступало.

