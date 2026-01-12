Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 12:41

Пассажиров двух поездов эвакуировали из-за анонимных сообщений

В Прикамье пассажиров двух поездов эвакуировали из-за сообщений о минировании

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Два пассажирских поезда были эвакуированы на станциях в Пермском крае из-за анонимных угроз о минировании, рассказали ТАСС в региональном линейном отделе МВД России на транспорте. Речь идет о составах, следующих из Челябинска в Санкт-Петербург и обратно.

12 января в 00:20 (22:20 мск 11 января) в Пермском ЛО МВД России на транспорте зарегистрирован материал проверки по факту сообщения о нахождении в пассажирских поездах сообщением Челябинск — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Челябинск предметов, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, — сообщили в ведомстве.

На станциях Верещагино и Кунгур составы были осмотрены. В результате обе проверки не подтвердили угрозу. Поезда после задержек в 45 и 110 минут проследовали к местам назначения.

Ранее ФСБ предотвратила диверсию на нефтепроводе в Тюменской области. Целью террористической атаки должна была стать диспетчерская станция магистрального нефтепровода ПАО «Транснефть». Подготовкой теракта занимался уроженец Винницкой области Украины, действовавший по прямому указанию украинских спецслужб.

поезда
пассажиры
бомбы
эвакуации
Пермский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS
Военэксперт раскрыл, где ВСУ может ждать очередной котел к началу весны
«Под контролем»: МИД Ирана о протестах
«Факты тоже имеют значение»: посол Дании преподал США урок истории
Россия побила рекорд по объему подписанных контрактов на военные поставки
Стало известно, сколько китайцев учатся в России
Минниханов подписал указ о новом министре экологии Татарстана
Путин потребовал «вычистить» фактор второй смены в ОПК
Трамп задумался об атаке Ирана «секретным кибероружием»
Финляндия освободила грузовое судно с россиянами на борту
Под Новосибирском ищут пропавшего 14-летнего школьника
Мантуров раскрыл, когда новые образцы военной техники появятся в зоне СВО
Названы категории россиян, которым стоит оформить ипотеку до 1 февраля
Французского депутата нашли на улице с ранением
«Ангара-А5» вывела спутник для Минобороны на геостационарную орбиту
Вратарь ПСЖ заподозрил бывшую жену в мошенничестве
В Белоруссии забили тревогу из-за милитаризации по периметру страны
Военэксперт ответил, какой город Россия может освободить к началу весны
Священник объяснил, становится ли вода на Крещение чудотворной
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.