Пассажиров двух поездов эвакуировали из-за анонимных сообщений

Два пассажирских поезда были эвакуированы на станциях в Пермском крае из-за анонимных угроз о минировании, рассказали ТАСС в региональном линейном отделе МВД России на транспорте. Речь идет о составах, следующих из Челябинска в Санкт-Петербург и обратно.

12 января в 00:20 (22:20 мск 11 января) в Пермском ЛО МВД России на транспорте зарегистрирован материал проверки по факту сообщения о нахождении в пассажирских поездах сообщением Челябинск — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Челябинск предметов, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, — сообщили в ведомстве.

На станциях Верещагино и Кунгур составы были осмотрены. В результате обе проверки не подтвердили угрозу. Поезда после задержек в 45 и 110 минут проследовали к местам назначения.

