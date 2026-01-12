«Флаг поставлен в коридоре»: в Гренландии могли закрыть консульство США

Американское консульство в столице Гренландии Нууке, вероятно, не работает, пишет Financial Times. По информации газеты, горожане ни разу не видели внутри здания консула или других сотрудников. В материале говорится, что в столице острова нет никаких признаков того, что США предпринимают попытки завоевать симпатии и расположение жителей Гренландии.

Консульство США, кажется, закрыто уже какое-то время, а их флаг аккуратно поставлен в коридоре, — говорится в публикации.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что НАТО в состоянии развеять опасения по поводу безопасности Гренландии. Она также признала стратегическую значимость территорий, на которые претендуют США. Кроме того, глава евродипломатии отметила, что Вашингтон все-таки остается ключевым союзником Евросоюза, однако в настоящий момент партнерство переживает непростой этап.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что обороноспособность Гренландии ограничивается двумя собачьими упряжками. При этом, по словам республиканца, повсюду присутствуют российские и китайские эсминцы и подводные лодки.