Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 12:44

«Флаг поставлен в коридоре»: в Гренландии могли закрыть консульство США

FT: американское консульство в столице Гренландии могли закрыть

Фото: Thomas Krämer/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американское консульство в столице Гренландии Нууке, вероятно, не работает, пишет Financial Times. По информации газеты, горожане ни разу не видели внутри здания консула или других сотрудников. В материале говорится, что в столице острова нет никаких признаков того, что США предпринимают попытки завоевать симпатии и расположение жителей Гренландии.

Консульство США, кажется, закрыто уже какое-то время, а их флаг аккуратно поставлен в коридоре, — говорится в публикации.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что НАТО в состоянии развеять опасения по поводу безопасности Гренландии. Она также признала стратегическую значимость территорий, на которые претендуют США. Кроме того, глава евродипломатии отметила, что Вашингтон все-таки остается ключевым союзником Евросоюза, однако в настоящий момент партнерство переживает непростой этап.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что обороноспособность Гренландии ограничивается двумя собачьими упряжками. При этом, по словам республиканца, повсюду присутствуют российские и китайские эсминцы и подводные лодки.

Гренландия
США
генконсульства
дипломаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Системы ПВО сбили за сутки 52 БПЛА ВСУ
Названы страны, в которых Трамп не пойдет на свержение режима
Налет на Крым, убийство 130 гражданских, теракт: ВСУ атакуют РФ 12 января
Бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS
Военэксперт раскрыл, где ВСУ может ждать очередной котел к началу весны
«Под контролем»: МИД Ирана о протестах
«Факты тоже имеют значение»: посол Дании преподал США урок истории
Россия побила рекорд по объему подписанных контрактов на военные поставки
Стало известно, сколько китайцев учатся в России
Минниханов подписал указ о новом министре экологии Татарстана
Путин потребовал «вычистить» фактор второй смены в ОПК
Трамп задумался об атаке Ирана «секретным кибероружием»
Финляндия освободила грузовое судно с россиянами на борту
Под Новосибирском ищут пропавшего 14-летнего школьника
Мантуров раскрыл, когда новые образцы военной техники появятся в зоне СВО
Названы категории россиян, которым стоит оформить ипотеку до 1 февраля
Французского депутата нашли на улице с ранением
«Ангара-А5» вывела спутник для Минобороны на геостационарную орбиту
Вратарь ПСЖ заподозрил бывшую жену в мошенничестве
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.