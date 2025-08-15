Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 09:16

Мишустин досрочно покинул заседание премьеров ЕАЭС из-за саммита на Аляске

Мишустин досрочно покинул заседание премьеров ЕАЭС для возвращения в Москву

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин досрочно покинул заседание премьеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Киргизии, сообщает ТАСС. Глава кабмина возвращается в Москву в связи с саммитом на Аляске.

Прошу меня извинить, мне необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится российско-американский саммит с участием президентов Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа, — сказал Мишустин.

Он попросил коллег продолжить заседание и пожелал им «плодотворной работы». Российская делегация продолжит участие в заседании ЕМПС. Среди представителей России наиболее высокий ранг у вице-премьера Алексея Оверчука. В мероприятиях ЕАЭС также принимают участие глава Ростехнадзора Александр Трембицкий, министры экономического развития и здравоохранения Максим Решетников и Михаил Мурашко.

В пятницу, 15 августа, в 22:30 по московскому времени на Аляске начнется встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Первой частью саммита станет беседа тет-а-тет с участием только глав государств и переводчиков. Главной темой встречи будет достижение долгосрочного урегулирования украинского кризиса. По итогам саммита запланирована совместная пресс-конференция президентов.

ЕАЭС
Михаил Мишустин
премьер-министры
заседания
саммиты
Аляска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молдаване в России обеспокоены курсом Санду на милитаризацию
Рабочий завода задохнулся в кукурузе в Приморском крае
Россиянин пришел к стоматологу и узнал, что болен раком
В Госдуме рассказали, будет ли вторая встреча Путина и Трампа
ВСУ применяют против российских истребителей С-200 и Patriot
Опасный астероид диаметром 50 метров пролетит близко к Земле
Бородин призвал штрафовать нерадивых супругов
Министра европейской страны заподозрили в симпатиях к Бандере
Путин поздравил президента Абхазии с днем рождения
Локальная экспертиза против масштаба: выбор поставщика в малых городах
В Курске выросло число пострадавших при ночной атаке ВСУ
Родителям дали советы, как сэкономить на букете к 1 Сентября
Степашин раскрыл, какой будет встреча Путина и Трампа на Аляске
10 самых ядовитых пауков в мире
В Госдуме раскрыли статистику по удаленным каналам в Telegram
Уровень доверия россиян Путину увеличился перед саммитом на Аляске
Госдума заинтересовалась влиянием мигрантов на Россию
Родители арестованного в США российского бизнесмена обратились к Путину
Физруки устроили кулачные бои между школьниками
Жительницу Урала насмерть задавила собственная «Нива»
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.