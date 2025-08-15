Мишустин досрочно покинул заседание премьеров ЕАЭС из-за саммита на Аляске Мишустин досрочно покинул заседание премьеров ЕАЭС для возвращения в Москву

Премьер-министр России Михаил Мишустин досрочно покинул заседание премьеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Киргизии, сообщает ТАСС. Глава кабмина возвращается в Москву в связи с саммитом на Аляске.

Прошу меня извинить, мне необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится российско-американский саммит с участием президентов Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа, — сказал Мишустин.

Он попросил коллег продолжить заседание и пожелал им «плодотворной работы». Российская делегация продолжит участие в заседании ЕМПС. Среди представителей России наиболее высокий ранг у вице-премьера Алексея Оверчука. В мероприятиях ЕАЭС также принимают участие глава Ростехнадзора Александр Трембицкий, министры экономического развития и здравоохранения Максим Решетников и Михаил Мурашко.

В пятницу, 15 августа, в 22:30 по московскому времени на Аляске начнется встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Первой частью саммита станет беседа тет-а-тет с участием только глав государств и переводчиков. Главной темой встречи будет достижение долгосрочного урегулирования украинского кризиса. По итогам саммита запланирована совместная пресс-конференция президентов.