ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 02:12

Мощное землетрясение произошло на Аляске

На Аляске в США произошло землетрясение магнитудой 7,0

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Мощное землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировали в штате Аляска, сообщила Геологическая служба США. Эпицентр сейсмического события был примерно в 90 километрах к северу от города Якутат, отметили в источнике.

Уточняется, что подземные толчки произошли на глубине около 10 километров. Информация о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент отсутствует.

Ранее в Краснодарском крае было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, подземные толчки произошли в 13:13 мск в 49 километрах к северо-западу от Сочи и в 8 километрах к северо-востоку от поселка Лазаревское.

До этого специалисты МЧС зафиксировали 11 афтершоков на территории Камчатского края за сутки. В ведомстве отметили, что два подземных толчка почувствовали местные жители. Также наблюдалась активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Крашенинникова и Камбальный. Сотрудники МЧС обратились к жителям и туристам с призывом не приближаться к опасным зонам.

землетрясения
США
Аляска
сейсмологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе прозвучал сигнал тревоги
Мощное землетрясение произошло на Аляске
«Делают из людей дураков»: что такое хобби-доггинг, приживется ли в РФ
Саратовский аэропорт запретил все полеты
Спасаемся от контагиозного моллюска: симптомы, как не заболеть, лечится ли
«Зенит» одержал победу над «Акроном»
Глава «Укрэнерго» озвучил сроки восстановления энергоснабжения
«На равных с другими»: в США рассказали про ядерные испытания
Несколько детей и женщина попали в больницу после пожара в Ярославле
Насиловал, уродовал, прятал трупы в тайге: маньяк держал в страхе Сибирь
Мирная жительница Горловки погибла при атаке ВСУ
Долина впервые вышла на сцену после скандального интервью
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 декабря 2025 года
Приметы 7 декабря — Катерина Санница: день невест и гаданий
«Дом-2» и «Что? Где? Когда?»: составлен список шоу из РФ, купленных Западом
На Западе обрисовали «мрачное будущее» ВСУ
«Ужасающая реальность»: на Западе поразмышляли над украинским конфликтом
В одном российском аэропорту введены ограничения на полеты
В Московской области на шоссе взорвалась «Газель»
«Попытались отмыть»: Цыганова об интервью Долиной
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.