Мощное землетрясение произошло на Аляске На Аляске в США произошло землетрясение магнитудой 7,0

Мощное землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировали в штате Аляска, сообщила Геологическая служба США. Эпицентр сейсмического события был примерно в 90 километрах к северу от города Якутат, отметили в источнике.

Уточняется, что подземные толчки произошли на глубине около 10 километров. Информация о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент отсутствует.

Ранее в Краснодарском крае было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, подземные толчки произошли в 13:13 мск в 49 километрах к северо-западу от Сочи и в 8 километрах к северо-востоку от поселка Лазаревское.

До этого специалисты МЧС зафиксировали 11 афтершоков на территории Камчатского края за сутки. В ведомстве отметили, что два подземных толчка почувствовали местные жители. Также наблюдалась активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Крашенинникова и Камбальный. Сотрудники МЧС обратились к жителям и туристам с призывом не приближаться к опасным зонам.