Кубань тряхнуло на 4,1 балла

В Краснодарском крае зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, подземные толчки произошли в 13:13 мск в 49 километрах к северо-западу от Сочи и в 8 километрах к северо-востоку от поселка Лазаревское.

Эпицентр располагался на глубине 10 километров. Есть ли в результате природного явления какие-либо последствия, не сообщается.

Несколько дней назад ощутимое землетрясение произошло в районе северных Курильских островов. Подземный толчок магнитудой 4,6 был зафиксирован в Тихом океане. Очаг землетрясения находился на глубине 63 километра.

Тем временем стало известно, что число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 837 человек. Поиски 545 пропавших продолжаются, а свыше миллиона жителей остались без крова из-за стихийного бедствия.

До этого власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой о гуманитарной помощи после циклона «Дитва». В МЧС прорабатывают вопрос о ее отправке. Посольство России в Коломбо сообщило, что россияне вследствие природного катаклизма не пострадали.